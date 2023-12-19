Инвестор планирует завершить реконструкцию рынка в Сургуте раньше графика

20 декабря 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Реконструкция рынка завершится в конце 2025 года Фото: Артем Ковтун © URA.RU Инвестор планирует завершить работы по реконструкции городского рынка в Сургуте с опережением графика. Информация об этом была озвучена на оперативном штабе в администрации, запись которого опубликована на странице главы города. «По договору у нас сроки предусмотрены на завершение всех работ февраль 2026 года. Но планируем работы закончить на несколько месяцев раньше», — сообщил представитель инвестора Олег Клесов. Первые работы начнутся ближайшим летом с ресторанной зоны. Всего работы рассчитаны на четыре этапа. После завершения работ рынок расширится еще на две ресторанные зоны. После реконструкции муниципальное имущество перейдет под управление инвестора. «Я подчеркиваю и жителям, и коллегам, напоминая об этом контракте: это вклад инвесторов в муниципальное имущество», — сообщил глава города Андрей Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что городской рынок Сургута планируют сдать в аренду на 25 лет. За это инвестор должен обновить здание и привлечь новый бизнес.

Инвестор планирует завершить работы по реконструкции городского рынка в Сургуте с опережением графика. Информация об этом была озвучена на оперативном штабе в администрации, запись которого опубликована на странице главы города. «По договору у нас сроки предусмотрены на завершение всех работ февраль 2026 года. Но планируем работы закончить на несколько месяцев раньше», — сообщил представитель инвестора Олег Клесов. Первые работы начнутся ближайшим летом с ресторанной зоны. Всего работы рассчитаны на четыре этапа. После завершения работ рынок расширится еще на две ресторанные зоны. После реконструкции муниципальное имущество перейдет под управление инвестора. «Я подчеркиваю и жителям, и коллегам, напоминая об этом контракте: это вклад инвесторов в муниципальное имущество», — сообщил глава города Андрей Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что городской рынок Сургута планируют сдать в аренду на 25 лет. За это инвестор должен обновить здание и привлечь новый бизнес.