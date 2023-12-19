Инвестор планирует завершить реконструкцию рынка в Сургуте раньше графика

Инвестор планирует завершить работы по реконструкции городского рынка в Сургуте с опережением графика. Информация об этом была озвучена на оперативном штабе в администрации, запись которого опубликована на странице главы города.
«По договору у нас сроки предусмотрены на завершение всех работ февраль 2026 года. Но планируем работы закончить на несколько месяцев раньше», — сообщил представитель инвестора Олег Клесов.
Первые работы начнутся ближайшим летом с ресторанной зоны. Всего работы рассчитаны на четыре этапа. После завершения работ рынок расширится еще на две ресторанные зоны. После реконструкции муниципальное имущество перейдет под управление инвестора. «Я подчеркиваю и жителям, и коллегам, напоминая об этом контракте: это вклад инвесторов в муниципальное имущество», — сообщил глава города Андрей Филатов.
Ранее URA.RU сообщало, что городской рынок Сургута планируют сдать в аренду на 25 лет. За это инвестор должен обновить здание и привлечь новый бизнес.
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