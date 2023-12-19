19 декабря 2023

Инвестор планирует завершить реконструкцию рынка в Сургуте раньше графика

© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова в Сургуте , центральный рынок
Реконструкция рынка завершится в конце 2025 года Фото:

Инвестор планирует завершить работы по реконструкции городского рынка в Сургуте с опережением графика. Информация об этом была озвучена на оперативном штабе в администрации, запись которого опубликована на странице главы города.

«По договору у нас сроки предусмотрены на завершение всех работ февраль 2026 года. Но планируем работы закончить на несколько месяцев раньше», — сообщил представитель инвестора Олег Клесов.

Первые работы начнутся ближайшим летом с ресторанной зоны. Всего работы рассчитаны на четыре этапа. После завершения работ рынок расширится еще на две ресторанные зоны. После реконструкции муниципальное имущество перейдет под управление инвестора. «Я подчеркиваю и жителям, и коллегам, напоминая об этом контракте: это вклад инвесторов в муниципальное имущество», — сообщил глава города Андрей Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что городской рынок Сургута планируют сдать в аренду на 25 лет. За это инвестор должен обновить здание и привлечь новый бизнес.

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Инвестор планирует завершить работы по реконструкции городского рынка в Сургуте с опережением графика. Информация об этом была озвучена на оперативном штабе в администрации, запись которого опубликована на странице главы города. «По договору у нас сроки предусмотрены на завершение всех работ февраль 2026 года. Но планируем работы закончить на несколько месяцев раньше», — сообщил представитель инвестора Олег Клесов. Первые работы начнутся ближайшим летом с ресторанной зоны. Всего работы рассчитаны на четыре этапа. После завершения работ рынок расширится еще на две ресторанные зоны. После реконструкции муниципальное имущество перейдет под управление инвестора. «Я подчеркиваю и жителям, и коллегам, напоминая об этом контракте: это вклад инвесторов в муниципальное имущество», — сообщил глава города Андрей Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что городской рынок Сургута планируют сдать в аренду на 25 лет. За это инвестор должен обновить здание и привлечь новый бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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