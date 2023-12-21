В ЦБ оценили риск ипотечного кризиса в России

Данилов: в РФ не будет ипотечного кризиса, как в США в 2008 году

21 декабря 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Александр Данилов сообщил, что в США кризис в 2008 году начался из-за нескольких факторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вероятность наступления ипотечного кризиса в РФ по аналогии с кризисом 2008 года в США минимальна, так как в стране нет ипотечного кредитования по плавающим ставкам. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. «У нас ипотека выдается по фиксированным ставкам. То есть ситуация, когда, условно, ваш ежемесячный платеж по ней составлял 50 тысяч рублей, а потом вырос до 75 тысяч рублей, у нас невозможна», — заявил Данилов в беседе с «Российской газете». Он отметил, что в США в 2008 году кризис начался из-за нескольких факторов. В частности, большую долю ипотечных займов в США выдавали по плавающим ставкам. Из-за этого, когда ставки выросли, платеж по кредиту также увеличился. Многие заемщики не имели возможности платить в новых реалиях. По словам Данилова, банки тоже потеряли значительные средства, что и привело к масштабному кризису. Он подчеркнул, что РФ не застрахована от гипотетической ситуации, когда у человека уменьшается доход — в случае кризиса, стресса в экономике и тому подобного. Данилов отметил, что есть возможность реструктурировать кредит, воспользоваться ипотечными каникулами, однако если человек не смог восстановить финансовое положение, то банк должен продать заложенную квартиру. Ранее исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что сдача в аренду однокомнатной квартиры, купленной в ипотеку, не сможет окупить расходы даже за 30 лет при наличии минимальной ставки по кредиту. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что цены на первичном и вторичном рынках жилья могут снизиться на 20-30%, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероятность наступления ипотечного кризиса в РФ по аналогии с кризисом 2008 года в США минимальна, так как в стране нет ипотечного кредитования по плавающим ставкам. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. «У нас ипотека выдается по фиксированным ставкам. То есть ситуация, когда, условно, ваш ежемесячный платеж по ней составлял 50 тысяч рублей, а потом вырос до 75 тысяч рублей, у нас невозможна», — заявил Данилов в беседе с «Российской газете». Он отметил, что в США в 2008 году кризис начался из-за нескольких факторов. В частности, большую долю ипотечных займов в США выдавали по плавающим ставкам. Из-за этого, когда ставки выросли, платеж по кредиту также увеличился. Многие заемщики не имели возможности платить в новых реалиях. По словам Данилова, банки тоже потеряли значительные средства, что и привело к масштабному кризису. Он подчеркнул, что РФ не застрахована от гипотетической ситуации, когда у человека уменьшается доход — в случае кризиса, стресса в экономике и тому подобного. Данилов отметил, что есть возможность реструктурировать кредит, воспользоваться ипотечными каникулами, однако если человек не смог восстановить финансовое положение, то банк должен продать заложенную квартиру. Ранее исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что сдача в аренду однокомнатной квартиры, купленной в ипотеку, не сможет окупить расходы даже за 30 лет при наличии минимальной ставки по кредиту. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что цены на первичном и вторичном рынках жилья могут снизиться на 20-30%, передает телеканал 360.