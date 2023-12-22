22 декабря 2023

В Тюменской области пьяная мать троих детей села за руль

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
Женщина после выпитого решила съездить в магазин Фото:

В Тобольске (Тюменская область) сотрудники ГИБДД ночью остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Нарушительница решила съездить в магазин, а дома ее ждали трое детей.

«Пьяную мать троих детей автоинспекторы задержали за рулем авто ночью в Тобольске. При освидетельствовании 32-летней автомобилистки показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила полицейским, что едет из магазина домой», — сообщается в telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Автомобиль был остановлен на улице Дзержинского. Женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду, а ее машина была отправлена на спецстоянку.

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В Тобольске (Тюменская область) сотрудники ГИБДД ночью остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Нарушительница решила съездить в магазин, а дома ее ждали трое детей. «Пьяную мать троих детей автоинспекторы задержали за рулем авто ночью в Тобольске. При освидетельствовании 32-летней автомобилистки показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила полицейским, что едет из магазина домой», — сообщается в telegram-канале областной Госавтоинспекции. Автомобиль был остановлен на улице Дзержинского. Женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду, а ее машина была отправлена на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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