В Тюменской области пьяная мать троих детей села за руль

В Тобольске (Тюменская область) сотрудники ГИБДД ночью остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Нарушительница решила съездить в магазин, а дома ее ждали трое детей.
«Пьяную мать троих детей автоинспекторы задержали за рулем авто ночью в Тобольске. При освидетельствовании 32-летней автомобилистки показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила полицейским, что едет из магазина домой», — сообщается в telegram-канале областной Госавтоинспекции.
Автомобиль был остановлен на улице Дзержинского. Женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду, а ее машина была отправлена на спецстоянку.
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