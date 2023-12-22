В Тюменской области пьяная мать троих детей села за руль

23 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Женщина после выпитого решила съездить в магазин Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) сотрудники ГИБДД ночью остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Нарушительница решила съездить в магазин, а дома ее ждали трое детей. «Пьяную мать троих детей автоинспекторы задержали за рулем авто ночью в Тобольске. При освидетельствовании 32-летней автомобилистки показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила полицейским, что едет из магазина домой», — сообщается в telegram-канале областной Госавтоинспекции. Автомобиль был остановлен на улице Дзержинского. Женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду, а ее машина была отправлена на спецстоянку.

В Тобольске (Тюменская область) сотрудники ГИБДД ночью остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Нарушительница решила съездить в магазин, а дома ее ждали трое детей. «Пьяную мать троих детей автоинспекторы задержали за рулем авто ночью в Тобольске. При освидетельствовании 32-летней автомобилистки показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила полицейским, что едет из магазина домой», — сообщается в telegram-канале областной Госавтоинспекции. Автомобиль был остановлен на улице Дзержинского. Женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду, а ее машина была отправлена на спецстоянку.