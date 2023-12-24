В Пермском крае за 16 млн рублей продают курорт для сноубордистов

25 декабря 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

База предназначена для занятий зимними видами спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Уинское Пермского края продается спортивная база «Гора Светлая», работающая с 2009 года. Стоимость курорта для занятий сноубордингом и горными лыжами составляет 16 млн рублей. «Продается база отдыха, расположенная в экологически чистом районе на окраине села Уинское. Нa тepритoрии имeютcя кaфe- гoстиница, прокат горнoлыжного oбoрудования, домики для гоcтeй, инфрaкpаснaя caуна, две бани и подъемник. Кафе имеет три зала, вместимостью до 60 человек. Гостиничный фонд до 40 человек. В прокате есть горные лыжи, сноуборд, сноутьюбинг. Цена — 16 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что в цену бизнеса также входит земельный участок площадью в два гектара. Есть возможность для организации рыбалки и обустройства пляжа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.

В селе Уинское Пермского края продается спортивная база «Гора Светлая», работающая с 2009 года. Стоимость курорта для занятий сноубордингом и горными лыжами составляет 16 млн рублей. «Продается база отдыха, расположенная в экологически чистом районе на окраине села Уинское. Нa тepритoрии имeютcя кaфe- гoстиница, прокат горнoлыжного oбoрудования, домики для гоcтeй, инфрaкpаснaя caуна, две бани и подъемник. Кафе имеет три зала, вместимостью до 60 человек. Гостиничный фонд до 40 человек. В прокате есть горные лыжи, сноуборд, сноутьюбинг. Цена — 16 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что в цену бизнеса также входит земельный участок площадью в два гектара. Есть возможность для организации рыбалки и обустройства пляжа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.