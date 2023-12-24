24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Пермском крае за 16 млн рублей продают курорт для сноубордистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область, спорт, сноуборд
База предназначена для занятий зимними видами спорта Фото:

В селе Уинское Пермского края продается спортивная база «Гора Светлая», работающая с 2009 года. Стоимость курорта для занятий сноубордингом и горными лыжами составляет 16 млн рублей.

«Продается база отдыха, расположенная в экологически чистом районе на окраине села Уинское. Нa тepритoрии имeютcя кaфe- гoстиница, прокат горнoлыжного oбoрудования, домики для гоcтeй, инфрaкpаснaя caуна, две бани и подъемник. Кафе имеет три зала, вместимостью до 60 человек. Гостиничный фонд до 40 человек. В прокате есть горные лыжи, сноуборд, сноутьюбинг. Цена — 16 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в цену бизнеса также входит земельный участок площадью в два гектара. Есть возможность для организации рыбалки и обустройства пляжа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.

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В селе Уинское Пермского края продается спортивная база «Гора Светлая», работающая с 2009 года. Стоимость курорта для занятий сноубордингом и горными лыжами составляет 16 млн рублей. «Продается база отдыха, расположенная в экологически чистом районе на окраине села Уинское. Нa тepритoрии имeютcя кaфe- гoстиница, прокат горнoлыжного oбoрудования, домики для гоcтeй, инфрaкpаснaя caуна, две бани и подъемник. Кафе имеет три зала, вместимостью до 60 человек. Гостиничный фонд до 40 человек. В прокате есть горные лыжи, сноуборд, сноутьюбинг. Цена — 16 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что в цену бизнеса также входит земельный участок площадью в два гектара. Есть возможность для организации рыбалки и обустройства пляжа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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