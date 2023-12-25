Суд в ХМАО вынес приговор мужчине, который в больнице убил соседа по палате

Суд в ХМАО вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил соседа по палате в ОКБ Ханты-Мансийска. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.
«Признать Ионина Владимира Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы», — сообщается в картотеке. Мужчину осудили по статье «причинение смерти по неосторожности».
Инцидент произошел весной 2023 года. Осужденный и погибший вместе лечились в пансионате ОКБ. Между ними возник конфликт, во время которого Ионин толкнул соседа по палате, тот упал и ударился затылком о бетонную стену. Мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Владимир Ионин полностью признал вину.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство. Во время застолья она начала конфликтовать с мужчиной и во время ссоры ударила его ножом.
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