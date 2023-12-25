25 декабря 2023

Суд в ХМАО вынес приговор мужчине, который в больнице убил соседа по палате

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности Фото:

Суд в ХМАО вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил соседа по палате в ОКБ Ханты-Мансийска. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.

«Признать Ионина Владимира Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы», — сообщается в картотеке. Мужчину осудили по статье «причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел весной 2023 года. Осужденный и погибший вместе лечились в пансионате ОКБ. Между ними возник конфликт, во время которого Ионин толкнул соседа по палате, тот упал и ударился затылком о бетонную стену. Мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Владимир Ионин полностью признал вину.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство. Во время застолья она начала конфликтовать с мужчиной и во время ссоры ударила его ножом.

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Суд в ХМАО вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил соседа по палате в ОКБ Ханты-Мансийска. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «Признать Ионина Владимира Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы», — сообщается в картотеке. Мужчину осудили по статье «причинение смерти по неосторожности». Инцидент произошел весной 2023 года. Осужденный и погибший вместе лечились в пансионате ОКБ. Между ними возник конфликт, во время которого Ионин толкнул соседа по палате, тот упал и ударился затылком о бетонную стену. Мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Владимир Ионин полностью признал вину. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство. Во время застолья она начала конфликтовать с мужчиной и во время ссоры ударила его ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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