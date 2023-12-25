В Сургуте коммунальщики предложили мэру начать хлорировать водопроводную воду

26 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Хлорирование поможет избавиться от загрязнений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов предложил руководству Горводоканала обсудить вопрос о хлорировании водопроводной воды с жителями. Об этом он сообщил во время оперативного штаба по городскому хозяйству, запись которого транслировалась на странице главы. Вопрос о хлорировали подняли во время обсуждения сезонного ухудшения качества воды. Специалисты предложили протестировать на одном из водоводов диоксид хлора. Его добавление должно удалить со стенок труб ржавчину, которая при резком перепаде давления попадает в воду, ухудшая ее качество. «Это нужно с жителями обсуждать. Это вопрос очень серьезный — хлорировать или нет. Привлекайте депутатов. Сейчас мы серьезно разбираемся в причинах, почему вода иногда бывает у нас ненадлежащего цвета, точно», — сообщил Филатов. Руководство Водоканала уверило главу города, что в планах только тестирование выделенного водовода. До жителей эта вода не дойдет. Специалисты собираются проверить, поможет ли добавление хлора избавиться от ржавчины в трубах. Пока же предлагается оптимизировать гидравлическую систему водоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте несколько десятков домов остались без чистой водопроводной воды. Некоторые из жителей обратились в СКР с просьбой разобраться в постоянных загрязнениях воды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургута Андрей Филатов предложил руководству Горводоканала обсудить вопрос о хлорировании водопроводной воды с жителями. Об этом он сообщил во время оперативного штаба по городскому хозяйству, запись которого транслировалась на странице главы. Вопрос о хлорировали подняли во время обсуждения сезонного ухудшения качества воды. Специалисты предложили протестировать на одном из водоводов диоксид хлора. Его добавление должно удалить со стенок труб ржавчину, которая при резком перепаде давления попадает в воду, ухудшая ее качество. «Это нужно с жителями обсуждать. Это вопрос очень серьезный — хлорировать или нет. Привлекайте депутатов. Сейчас мы серьезно разбираемся в причинах, почему вода иногда бывает у нас ненадлежащего цвета, точно», — сообщил Филатов. Руководство Водоканала уверило главу города, что в планах только тестирование выделенного водовода. До жителей эта вода не дойдет. Специалисты собираются проверить, поможет ли добавление хлора избавиться от ржавчины в трубах. Пока же предлагается оптимизировать гидравлическую систему водоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте несколько десятков домов остались без чистой водопроводной воды. Некоторые из жителей обратились в СКР с просьбой разобраться в постоянных загрязнениях воды.