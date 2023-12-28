В Перми медики добились зарплат через суд

Прокурор в суде защитил права медиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми сотрудникам городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга добиваться положенных выплат с помощью прокуратуры через суд. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

«Администрацией больницы ряду заявителей не были начислены и выплачены средства, предусмотренные за счет субсидий регионального бюджета. Прокурором в суд было направлено исковое заявление о взыскании с больницы недоначисленной заработной платы и ее выплаты», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск в полном объеме. Пермский краевой суд решение утвердил.