В Перми медики добились зарплат через суд

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Судебное заседание по Малику Гайсину. Екатеринбург, документ, прокурор, прокуратура, бумага, дело
Прокурор в суде защитил права медиков Фото:

В Перми сотрудникам городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга добиваться положенных выплат с помощью прокуратуры через суд. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

«Администрацией больницы ряду заявителей не были начислены и выплачены средства, предусмотренные за счет субсидий регионального бюджета. Прокурором в суд было направлено исковое заявление о взыскании с больницы недоначисленной заработной платы и ее выплаты», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск в полном объеме. Пермский краевой суд решение утвердил.

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В Перми сотрудникам городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга добиваться положенных выплат с помощью прокуратуры через суд. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. «Администрацией больницы ряду заявителей не были начислены и выплачены средства, предусмотренные за счет субсидий регионального бюджета. Прокурором в суд было направлено исковое заявление о взыскании с больницы недоначисленной заработной платы и ее выплаты», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кировский районный суд Перми удовлетворил иск в полном объеме. Пермский краевой суд решение утвердил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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