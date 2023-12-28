Турагент из ХМАО, судимый за мошенничество, вновь обманул клиентов

Жители Нижневартовска жалуются на турагента, который использует мошеннические схемы при оформлении туров, незаконно наживаясь на клиентах. На счету вартовчанина уже несколько уголовных дел. Новый отзыв о деятельности турагента в соцсетях написала клиентка, которой пришлось брать кредит, чтобы улететь домой.
«Заблаговременно приобретали тур по раннему бронированию, проблемы начались с вылета. Должны были вылететь 21 октября, вылетели 22. Придумал историю про перенос рейса, а на самом деле изначально нам не выкупил тур. <…> Мы должны были вылетать [по окончании тура в Нижневартовск] 9 ноября, а 8 ноября он нам написал, что рейс перенесли на 12 ноября, и он продлил нам номера. Затем 11 ноября пишет, что опять не улетаем, и перенос на 14 ноября», — написала пострадавшая вартовчанка в соцсети «ВКонтакте» в группе «ЧП [в] Нижневартовске».
По словам женщины, тур был оформлен на шесть человек. В конечном итоге путешественникам пришлось оформлять кредит, чтобы купить билеты домой. На данный момент долг горе-туроператора перед автором поста составляет порядка 280 тысяч, а сам он на связь не выходит.
В комментариях к публикации также нашлись пострадавшие от махинаций турагента, на которого, по данным URA.RU, в настоящее время обманутые туристы подали как минимум три заявления в полицию. В пресс-службе УМВД Югры на звонок журналиста не ответили.
По информации портала «Судебные решения.рф», в 2021 году вартовчанин, действующий в сговоре с матерью, был приговорен за мошенничество к трем годам лишения свободы. Однако в 2022 году решение суда было отменено и передано на новое разбирательство из-за нарушения в ходе процесса.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске передано в суд уголовное дело в отношении генерального директора туристической компании «Свит тур-сервис», а также заместителя руководителя фирмы. Их обвиняют в хищении у граждан более 8,5 млн рублей.
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