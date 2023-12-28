Кадыров определился с кандидатом в президенты РФ. Видео

Кадыров поставил подпись в поддержку Путина

28 декабря 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что считает Путина выдающимся политиком Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру российского лидера Владимира Путина на выборах президента России. Он поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения действующего главы государства. «Сегодня поставил свою подпись на бланке. Тем самым, я, как и сотни тысяч граждан нашей страны, выразил свое одобрение и поддержку кандидатуры действующего главы государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. Он добавил, что считает Путина выдающимся политиком. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Путин объявил о своем выдвижении 8 декабря. Сбор подписей в его поддержку начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру российского лидера Владимира Путина на выборах президента России. Он поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения действующего главы государства. «Сегодня поставил свою подпись на бланке. Тем самым, я, как и сотни тысяч граждан нашей страны, выразил свое одобрение и поддержку кандидатуры действующего главы государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. Он добавил, что считает Путина выдающимся политиком. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Путин объявил о своем выдвижении 8 декабря. Сбор подписей в его поддержку начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей.