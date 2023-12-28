Кадыров определился с кандидатом в президенты РФ. Видео

Кадыров поставил подпись в поддержку Путина
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Рамзан Кадыров заявил, что считает Путина выдающимся политиком Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру российского лидера Владимира Путина на выборах президента России. Он поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения действующего главы государства.

«Сегодня поставил свою подпись на бланке. Тем самым, я, как и сотни тысяч граждан нашей страны, выразил свое одобрение и поддержку кандидатуры действующего главы государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. Он добавил, что считает Путина выдающимся политиком.

Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Путин объявил о своем выдвижении 8 декабря. Сбор подписей в его поддержку начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру российского лидера Владимира Путина на выборах президента России. Он поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения действующего главы государства. «Сегодня поставил свою подпись на бланке. Тем самым, я, как и сотни тысяч граждан нашей страны, выразил свое одобрение и поддержку кандидатуры действующего главы государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. Он добавил, что считает Путина выдающимся политиком. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Путин объявил о своем выдвижении 8 декабря. Сбор подписей в его поддержку начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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