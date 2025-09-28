В Совфеде объяснили, как пособие по безработице влияет на пенсию

Россияне, получающие пособие по безработице, не накапливают пенсионные баллы в этот период. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.
«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты», — цитирует Косихину РИА Новости.
Сенатор уточнила, что для оформления пособия по безработице гражданин должен зарегистрироваться в центре занятости и продолжать искать работу. Максимальный срок выплаты этого пособия составляет шесть месяцев, а в отдельных случаях — три месяца. По словам парламентария, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению службы занятости также засчитываются в страховой стаж, однако на размер будущей пенсии этот период не влияет, поскольку соответствующие взносы не перечисляются в Социальный фонд России.
Ранее сенатор Наталия Косихина напоминала, что время отпуска по уходу за ребенком также включается в страховой стаж и за этот период начисляются пенсионные баллы, которые суммируются с трудовыми. Однако для безработных граждан, находящихся на учете в центре занятости, такой порядок не действует.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.