В Совфеде объяснили, как пособие по безработице влияет на пенсию

Сенатор Косихина: безработные граждане не получают пенсионные баллы
Период получения пособия не влияет на размер будущей пенсии
Период получения пособия не влияет на размер будущей пенсии

Россияне, получающие пособие по безработице, не накапливают пенсионные баллы в этот период. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты», — цитирует Косихину РИА Новости. 

Сенатор уточнила, что для оформления пособия по безработице гражданин должен зарегистрироваться в центре занятости и продолжать искать работу. Максимальный срок выплаты этого пособия составляет шесть месяцев, а в отдельных случаях — три месяца. По словам парламентария, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению службы занятости также засчитываются в страховой стаж, однако на размер будущей пенсии этот период не влияет, поскольку соответствующие взносы не перечисляются в Социальный фонд России.

Ранее сенатор Наталия Косихина напоминала, что время отпуска по уходу за ребенком также включается в страховой стаж и за этот период начисляются пенсионные баллы, которые суммируются с трудовыми. Однако для безработных граждан, находящихся на учете в центре занятости, такой порядок не действует.

{{author.id ? author.name : author.author}}
