Скончалась звезда «Глухаря» Людмила Гаврилова: 40 лет театра и кино, два брака и любовь зрителей

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по фильмам «Мимино», сериалу «Глухарь» и множеству других проектов, скончалась на 75-м году жизни. О кончине актрисы стало известно 27 сентября. Церемония прощания с Людмилой Гавриловой назначена на 29 сентября в 11:00 в Николо-Архангельском крематории в Балашихе. Чем запомнилась актриса и ее биография в целом — в материале URA.RU.
В нее не верили родители, но она не сдавалась
Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге в семье военного летчика и воспитательницы детского сада. С детства она была непоседливой и любопытной девочкой, пробуя себя в разных ролях, но уже к окончанию школы твердо решила стать актрисой. Мать относилась к этому выбору скептически, не веря в успех дочери, но Людмила не отступила. Чтобы поступить в театральное училище, ей пришлось ездить в Москву из Калуги по ночам: она садилась на первый утренний поезд, умывалась и чистила одежду в привокзальном туалете, а потом шла на экзамены.
Почти 40 лет в театре
В 1973 году Гаврилова окончила Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Татьяны Коптевой) и сразу была принята в труппу Московского театра Сатиры, где худруком был Валентин Плучек. На прослушивании ее заметили звезды театра — Андрей Миронов, Татьяна Пельтцер и Александр Ширвиндт. Дебютной ролью стала героиня в дипломном спектакле «Окно» по пьесе Жака Фейдеро. В театре она проработала до 2011 года (38 лет), сыграв в постановках вроде «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен (роль Пеппи), «Ремонт» Михаила Роща, и многих других. Ее героини часто были яркими, энергичными и запоминающимися, что подчекивало индивидуальность актрисы. Параллельно она преподаёт актерское мастерство в Щукинском училище.
Образ строгой, но любящей женщины
Кинокарьера Гавриловой началась сразу после института. В 1974 году она дебютировала главной ролью в музыкальной комедии «Северная рапсодия», где ее партнерами стали Леонид Куравлев, Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Фильм принес молодой актрисе первую известность. Среди заметных работ — роль в комедии Георгия Данелии «Мимино» (1977), где она сыграла второстепенную героиню, а также эпизоды в «У нас на заводе» (1971). В 1980–1990-е годы роли были реже, но она все равно снималась в менее бюджетных в картинах вроде «Во бору брусника» (1987).
Настоящий пик популярности пришёлся на 2000-е, когда Гаврилова начала появляться в сериалах. В «Глухаре» (2008–2011) она исполнила роль матери главного героя Сергея Глухарева — строгой, но любящей женщины. Другие сериалы: «Земский доктор» (2011, роль в «Жизнь заново»), «Солдаты», «Склифосовский-11», «Александровский сад 2» (2007), «Его любовь» (2013), «Сестра моя, любовь» (2014), «Миленький ты мой» (2021). Всего в фильмографии актрисы около 126 проектов — от главных ролей до эпизодов. Ее героини обычно серьезные, мудрые и эмоционально глубокие, что отличало Гаврилову от более «звездных» коллег.
«Талантливая и яркая»
В 2010 году она попробовала себя на телевидении как ведущая утренней программы «Настроение» на канале «ТВ Центр», но через год вернулась к актерству, признав, что театр и кино — ее настоящее призвание. Гаврилова — Заслуженная артистка России, ее хвалят за талант, позитив и отзывчивость. Коллеги и зрители отмечают: «Талантливая, яркая, ни с кем не спутаешь».
Была сосредоточена на карьере: непростая, но яркая личная жизнь
Личная жизнь актрисы была непростой. Первый брак с однокурсником Шавкатом Газиевым (также актером) закончился разводом из-за домашнего насилия — она терпела побои, но в итоге ушла. Затем был роман с Андреем Мироновым (три года): во время гастролей в Новосибирске он настойчиво ухаживал, со временем их связь стала взаимной. Гаврилова была замужем дважды, но детали не афишировала. До последнего момента она оставалась сосредоточенной на работе и творчестве.
Ушла из жизни, сохранив память о себе в зрительских сердцах
Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова скончалась на 74-м году жизни 24 сентября 2025 года. О ее смерти сообщила актриса Евгения Шевченко в социальных сетях. Прощание с Гавриловой пройдет 29 сентября в Николо-Архангельском крематории в Балашихе, Московская область. Причина смерти не уточняется, однако известно, артистка страдала от цирроза печени. Близкие намерены кремировать ее тело.
