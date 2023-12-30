В Кургане у главной елки выступят челябинские артисты в новогоднюю ночь
В Кургане на площади имени Ленина в новогоднюю ночь выступит группа «Status-Men» из Челябинска. Об этом сообщили представители мэрии в официальном telegram-канале.
«В новогоднюю ночь курганцев ждет выступление группы „Status-Men“. В Кургане 31 декабря после открытия елки на центральной площади состоится праздничное выступление вокальной группы. Гости из Челябинска исполнят новогодние песни и хиты современной эстрады», — говорится в сообщении.
Ранее группа «Status-Men» выступала в Кургане на Дне города. Артисты исполняли популярные эстрадные песни.
Проект «Status-Men» из Челябинска выступит на Новый год в Кургане
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