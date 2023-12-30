В Кургане на главной площади в новогоднюю ночь выступит группа из Челябинска. Фото

31 декабря 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

В Кургане у главной елки выступят челябинские артисты в новогоднюю ночь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане на площади имени Ленина в новогоднюю ночь выступит группа «Status-Men» из Челябинска. Об этом сообщили представители мэрии в официальном telegram-канале. «В новогоднюю ночь курганцев ждет выступление группы „Status-Men“. В Кургане 31 декабря после открытия елки на центральной площади состоится праздничное выступление вокальной группы. Гости из Челябинска исполнят новогодние песни и хиты современной эстрады», — говорится в сообщении. Ранее группа «Status-Men» выступала в Кургане на Дне города. Артисты исполняли популярные эстрадные песни. Проект «Status-Men» из Челябинска выступит на Новый год в Кургане Фото: telegram-канал «Курган», https://t.me/kurgancityru/24601

В Кургане на площади имени Ленина в новогоднюю ночь выступит группа «Status-Men» из Челябинска. Об этом сообщили представители мэрии в официальном telegram-канале. «В новогоднюю ночь курганцев ждет выступление группы „Status-Men“. В Кургане 31 декабря после открытия елки на центральной площади состоится праздничное выступление вокальной группы. Гости из Челябинска исполнят новогодние песни и хиты современной эстрады», — говорится в сообщении. Ранее группа «Status-Men» выступала в Кургане на Дне города. Артисты исполняли популярные эстрадные песни.