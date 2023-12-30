30 декабря 2023

В Кургане на главной площади в новогоднюю ночь выступит группа из Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя площадь. Курган, елка, новогодняя площадь, город курган
В Кургане у главной елки выступят челябинские артисты в новогоднюю ночь Фото:

В Кургане на площади имени Ленина в новогоднюю ночь выступит группа «Status-Men» из Челябинска. Об этом сообщили представители мэрии в официальном telegram-канале.

«В новогоднюю ночь курганцев ждет выступление группы „Status-Men“. В Кургане 31 декабря после открытия елки на центральной площади состоится праздничное выступление вокальной группы. Гости из Челябинска исполнят новогодние песни и хиты современной эстрады», — говорится в сообщении.

Ранее группа «Status-Men» выступала в Кургане на Дне города. Артисты исполняли популярные эстрадные песни.

Проект «Status-Men» из Челябинска выступит на Новый год в Кургане
Проект «Status-Men» из Челябинска выступит на Новый год в Кургане
Фото:

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В Кургане на площади имени Ленина в новогоднюю ночь выступит группа «Status-Men» из Челябинска. Об этом сообщили представители мэрии в официальном telegram-канале. «В новогоднюю ночь курганцев ждет выступление группы „Status-Men“. В Кургане 31 декабря после открытия елки на центральной площади состоится праздничное выступление вокальной группы. Гости из Челябинска исполнят новогодние песни и хиты современной эстрады», — говорится в сообщении. Ранее группа «Status-Men» выступала в Кургане на Дне города. Артисты исполняли популярные эстрадные песни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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