Украинский депутат рассказал о ловушке, в которую попал Зеленский

Депутат Рады Дубинский: закон о мобилизации на Украине привел к шквалу критики

31 декабря 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Критика полилась на Офис Зеленского и правительство Киева, заявил Дубинский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Украины попало в ловушку из-за закона о жесткой мобилизации граждан. Данный законопроект привел к шквалу критики в сторону Офиса президента Украины Владимира Зеленского (ОП) и правительства страны. Об этом сообщил оппозиционный политик и украинский депутат Александр Дубинский в своем telegram-канале. «Власти попали в ловушку, которую пытались поставить Залужному, переведя на него ответственность за мобилизацию», — пишет Дубинский на канале. Он добавил, что опубликованный проект привел к огромному количеству критики против ОП и правительства Украины. Помимо прочего, ситуативные партнеры власти выступили против новых подходов к массовому призыву. Как заявил депутат, во внешний мир уже началась трансляция того, что киевское общество не готово повышать ставки за счет мобилизации. В результате члены ОП находятся на стыке двух ситуаций. С одной стороны, массовый призыв граждан необходим, чтобы получить деньги от Евросоюза и США. А с другой стороны, план демонстрации готовности к мобилизации разбился о негативно настроенное общество Украины. А также о нежелание депутатов голосовать за это, заключил Дубинский. Ранее сообщалось, что множество граждан Киева стоят в очередях за новыми паспортами в Варшаве. Это связано с новым законом об ужесточении мобилизации на Украине. Люди начали оформлять паспорта, действительные в течение 10 лет. Причина этому кроется в том, что уклонисты не смогут обновлять документы. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский специально озвучил цифру мобилизации в размере 500 тысяч человек. Таким образом Киев пытается убедить западные страны, что все еще можно продолжать контрнаступление. Это означает, что Украине нужны от них деньги на это, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Украины попало в ловушку из-за закона о жесткой мобилизации граждан. Данный законопроект привел к шквалу критики в сторону Офиса президента Украины Владимира Зеленского (ОП) и правительства страны. Об этом сообщил оппозиционный политик и украинский депутат Александр Дубинский в своем telegram-канале. «Власти попали в ловушку, которую пытались поставить Залужному, переведя на него ответственность за мобилизацию», — пишет Дубинский на канале. Он добавил, что опубликованный проект привел к огромному количеству критики против ОП и правительства Украины. Помимо прочего, ситуативные партнеры власти выступили против новых подходов к массовому призыву. Как заявил депутат, во внешний мир уже началась трансляция того, что киевское общество не готово повышать ставки за счет мобилизации. В результате члены ОП находятся на стыке двух ситуаций. С одной стороны, массовый призыв граждан необходим, чтобы получить деньги от Евросоюза и США. А с другой стороны, план демонстрации готовности к мобилизации разбился о негативно настроенное общество Украины. А также о нежелание депутатов голосовать за это, заключил Дубинский. Ранее сообщалось, что множество граждан Киева стоят в очередях за новыми паспортами в Варшаве. Это связано с новым законом об ужесточении мобилизации на Украине. Люди начали оформлять паспорта, действительные в течение 10 лет. Причина этому кроется в том, что уклонисты не смогут обновлять документы. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский специально озвучил цифру мобилизации в размере 500 тысяч человек. Таким образом Киев пытается убедить западные страны, что все еще можно продолжать контрнаступление. Это означает, что Украине нужны от них деньги на это, передает «Царьград».