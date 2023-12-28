Украинцы стоят в очередях за паспортами в Варшаве

28 декабря 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

В очереди для смены паспорта в Варшаве стоят в основном мужчины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Множество граждан Украины выстроились в Варшаве за новыми паспортами. Скорее всего, это связано с новым законом о мобилизации в Киеве. Об этом сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. «Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — передает РИА Новости информацию от Бородового. Отмечается, что в одном из варшавских торговых центров возле «Паспортного сервиса» в основном стоят мужчины. Вероятно, граждане Украины начали оформлять паспорта, которые действительны в течение 10 лет, из-за нового закона о мобилизации. Согласно ему, уклонисты не смогут обновлять документы. Ранее экс-премьер страны Николай Азаров объяснил, что украинцев мобилизуют, чтобы получить финансирование от Запада. Оно пойдет якобы на обмундирование бойцов и вооружение. Для президента Украины Владимира Зеленского мобилизация является приоритетом на данный момент.

Множество граждан Украины выстроились в Варшаве за новыми паспортами. Скорее всего, это связано с новым законом о мобилизации в Киеве. Об этом сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. «Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — передает РИА Новости информацию от Бородового. Отмечается, что в одном из варшавских торговых центров возле «Паспортного сервиса» в основном стоят мужчины. Вероятно, граждане Украины начали оформлять паспорта, которые действительны в течение 10 лет, из-за нового закона о мобилизации. Согласно ему, уклонисты не смогут обновлять документы. Ранее экс-премьер страны Николай Азаров объяснил, что украинцев мобилизуют, чтобы получить финансирование от Запада. Оно пойдет якобы на обмундирование бойцов и вооружение. Для президента Украины Владимира Зеленского мобилизация является приоритетом на данный момент.