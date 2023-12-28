Украинцы стоят в очередях за паспортами в Варшаве

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В очереди для смены паспорта в Варшаве стоят в основном мужчины Фото:
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Множество граждан Украины выстроились в Варшаве за новыми паспортами. Скорее всего, это связано с новым законом о мобилизации в Киеве. Об этом сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — передает РИА Новости информацию от Бородового. Отмечается, что в одном из варшавских торговых центров возле «Паспортного сервиса» в основном стоят мужчины. Вероятно, граждане Украины начали оформлять паспорта, которые действительны в течение 10 лет, из-за нового закона о мобилизации. Согласно ему, уклонисты не смогут обновлять документы.

Ранее экс-премьер страны Николай Азаров объяснил, что украинцев мобилизуют, чтобы получить финансирование от Запада. Оно пойдет якобы на обмундирование бойцов и вооружение. Для президента Украины Владимира Зеленского мобилизация является приоритетом на данный момент.

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Множество граждан Украины выстроились в Варшаве за новыми паспортами. Скорее всего, это связано с новым законом о мобилизации в Киеве. Об этом сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. «Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — передает РИА Новости информацию от Бородового. Отмечается, что в одном из варшавских торговых центров возле «Паспортного сервиса» в основном стоят мужчины. Вероятно, граждане Украины начали оформлять паспорта, которые действительны в течение 10 лет, из-за нового закона о мобилизации. Согласно ему, уклонисты не смогут обновлять документы. Ранее экс-премьер страны Николай Азаров объяснил, что украинцев мобилизуют, чтобы получить финансирование от Запада. Оно пойдет якобы на обмундирование бойцов и вооружение. Для президента Украины Владимира Зеленского мобилизация является приоритетом на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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