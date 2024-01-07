В Ульяновске покалечили участника СВО, который просил не шуметь под окнами

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на участника СВО в Ульяновске

07 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Участник спецоперации высказал замечание паре, которая шумела под окнами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ульяновске мужчина пытался задушить участника спецоперации из-за того, что тот сделал ему замечание за нарушение общественного порядка. По поручение главы СКР Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело, началось расследование. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Причиной конфликта послужило замечание, высказанное главой семьи паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. Агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами», — передает СК в своем telegram-канале . По мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер по отношению к нападавшему. Как сообщают СМИ, обращение к участковому после инцидента было проигнорировано. СК передает, что после нападение на участника спецоперации было возбуждено уголовное дело. Началось расследование. Супруга пострадавшего Ольга С. рассказала, что ей и детям после нападения стали угрожать смертью. По ее словам, Максим и Татьяна, которым не понравилось замечание участника СВО прекратить шуметь под окнами, заявили, что подкараулят ее с «братками» и расправятся с ней. Со слов Ольги, которая дала интервью telegram-каналу Readovka, ее мужу сломали позвонок.

В Ульяновске мужчина пытался задушить участника спецоперации из-за того, что тот сделал ему замечание за нарушение общественного порядка. По поручение главы СКР Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело, началось расследование. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Причиной конфликта послужило замечание, высказанное главой семьи паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. Агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами», — передает СК в своем telegram-канале. По мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер по отношению к нападавшему. Как сообщают СМИ, обращение к участковому после инцидента было проигнорировано. СК передает, что после нападение на участника спецоперации было возбуждено уголовное дело. Началось расследование. Супруга пострадавшего Ольга С. рассказала, что ей и детям после нападения стали угрожать смертью. По ее словам, Максим и Татьяна, которым не понравилось замечание участника СВО прекратить шуметь под окнами, заявили, что подкараулят ее с «братками» и расправятся с ней. Со слов Ольги, которая дала интервью telegram-каналу Readovka, ее мужу сломали позвонок.