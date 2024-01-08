Пермяки украли и разобрали чужой забор на беседку

09 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Подсудимые украли 20 метров нового забора Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Соликамска (Пермский край) украли чужой новый забор и сделали из досок беседку для своего друга. Сейчас их за содеянное ждет суд, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Для чужого пиломатериала молодые люди тут же придумали новое применение и решили похитить его. Они давно хотели смастерить своему товарищу беседку. Приятели, разобрав забор, вывезли его вместе с новыми досками с участка на велосипедах», — говорится на сайте. Всего подсудимые похитили более 20 метров нового забора. Владелец участка заметил пропажу только спустя некоторое время и обратился в полицию. Мужчина решил сам поискать украденный забор по частному сектору. На одном из участков он обнаружил новую беседку, а когда присмотрелся, то понял, что она сделана из его забора. Хозяин дома был не в курсе из чего сделано сооружение. Позже полицейские выяснили, что домовладельцу беседку построили его друзья. Они вернули материал соликамцу и пообещали возместить ущерб. Сейчас дело старшего похитителя направлено в суд.

Жители Соликамска (Пермский край) украли чужой новый забор и сделали из досок беседку для своего друга. Сейчас их за содеянное ждет суд, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Для чужого пиломатериала молодые люди тут же придумали новое применение и решили похитить его. Они давно хотели смастерить своему товарищу беседку. Приятели, разобрав забор, вывезли его вместе с новыми досками с участка на велосипедах», — говорится на сайте. Всего подсудимые похитили более 20 метров нового забора. Владелец участка заметил пропажу только спустя некоторое время и обратился в полицию. Мужчина решил сам поискать украденный забор по частному сектору. На одном из участков он обнаружил новую беседку, а когда присмотрелся, то понял, что она сделана из его забора. Хозяин дома был не в курсе из чего сделано сооружение. Позже полицейские выяснили, что домовладельцу беседку построили его друзья. Они вернули материал соликамцу и пообещали возместить ущерб. Сейчас дело старшего похитителя направлено в суд.