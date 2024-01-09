Пермские власти объявили среди деятелей культуры борьбу за деньги и почет

Министерство культуры Пермского края открыло прием заявок от соискателей на региональную премию в сфере культуры и искусства. Выдвинуть кандидата, который будет претендовать на 120 тысяч рублей и почетный диплом, можно до конца апреля.
«В этом году награды будут вручены писателям, артистам, музыкантам, художникам, кинематографистам, творческим коллективам и авторам проектов в области культуры за их творческие достижения и лучшие произведения, созданные в 2023 году. Прием заявок продлится до конца апреля», — сообщается на сайте министерства.
Всего премия присуждается по 10 номинациям: литература, театр, музыка, изобразительное искусство, кино, инклюзивные проекты для людей с ограниченными возможностями, сохранение и популяризацию культурного наследия Пермского края, проекты в разных формах искусства, детские и молодежные проекты, а также «Честь и Достоинство» — за особый вклад в развитие культуры и искусства в Прикамье. Согласно закону Пермского края о премии в сфере культуры, лауреаты получают почетный диплом, почетный знак и 120 тысяч рублей. Сумма ежегодно повышается с учетом индекса дефлятора потребительских цен, отмечается в документе.
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