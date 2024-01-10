10 января 2024

В новый тюменский ЖК построят дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
В районе появятся остановочные пункты Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Verno» построят новую дорогу. Об этом рассказали в городской администрации. Также здесь появятся остановочные пункты.

«Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги от улицы Западносибирской до ЖК „Verno“ будет планироваться на 2035 год. Реконструкция улицы Западносибирской с устройством остановок в районе ЖК „Verno“ запланирована на 2026—2030 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что на Лесобазе продлят дорогу на улице Даудельной. А на 2030 год запланирована реконструкция улиц Елизарова.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе ЖК «Verno» построят новую дорогу. Об этом рассказали в городской администрации. Также здесь появятся остановочные пункты. «Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги от улицы Западносибирской до ЖК „Verno“ будет планироваться на 2035 год. Реконструкция улицы Западносибирской с устройством остановок в районе ЖК „Verno“ запланирована на 2026—2030 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что на Лесобазе продлят дорогу на улице Даудельной. А на 2030 год запланирована реконструкция улиц Елизарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...