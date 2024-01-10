В новый тюменский ЖК построят дорогу

11 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В районе появятся остановочные пункты Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Verno» построят новую дорогу. Об этом рассказали в городской администрации. Также здесь появятся остановочные пункты. «Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги от улицы Западносибирской до ЖК „Verno“ будет планироваться на 2035 год. Реконструкция улицы Западносибирской с устройством остановок в районе ЖК „Verno“ запланирована на 2026—2030 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что на Лесобазе продлят дорогу на улице Даудельной. А на 2030 год запланирована реконструкция улиц Елизарова.

В Тюмени в районе ЖК «Verno» построят новую дорогу. Об этом рассказали в городской администрации. Также здесь появятся остановочные пункты. «Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги от улицы Западносибирской до ЖК „Verno“ будет планироваться на 2035 год. Реконструкция улицы Западносибирской с устройством остановок в районе ЖК „Verno“ запланирована на 2026—2030 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что на Лесобазе продлят дорогу на улице Даудельной. А на 2030 год запланирована реконструкция улиц Елизарова.