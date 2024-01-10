СК проверил сотрудницу полиции, на которую пожаловался блогер из Тобольска

11 января 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

За нанесение побоев подростку житель Тобольска был оштрафован на 5 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Служебная проверка не выявила нарушений в действиях участкового МО МВД «Тобольский» Юлии Куликовой, на которую в Следственный комитет РФ пожаловался блогер из Тобольска Вадим Калина. Информация об этом указана в официальном ответе ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что тоболяк, которого признали виновным в избиении подростка, заявил, что сотрудница полиции во время разбирательств по указанному делу допустила ряд нарушений. «В отношении участкового уполномоченного полиции МО МВД России „Тобольский“ Куликовой Юлии Сергеевны по факту осуществления производства по делу об административном правонарушении в отношении вас по ст. 6.1.1 (побои) КоАП РФ проведена служебная проверка. В действиях Куликовой нарушений ни обнаружено», — указано в документе, адресованном Калине. В июне 2023 года Вадим Калина обратился в полицию с заявлением о том, что его избила группа подростков. Силовики отказали ему в возбуждении уголовного дела, а затем заявили, что тоболяк сам спровоцировал драку, во время которой нанес одному из ее участников побои. Мужчина с обвинениями в свой адрес категорически не согласился и заявил, что сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. За совершение указанного нарушения он был оштрафован на 5 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служебная проверка не выявила нарушений в действиях участкового МО МВД «Тобольский» Юлии Куликовой, на которую в Следственный комитет РФ пожаловался блогер из Тобольска Вадим Калина. Информация об этом указана в официальном ответе ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что тоболяк, которого признали виновным в избиении подростка, заявил, что сотрудница полиции во время разбирательств по указанному делу допустила ряд нарушений. «В отношении участкового уполномоченного полиции МО МВД России „Тобольский“ Куликовой Юлии Сергеевны по факту осуществления производства по делу об административном правонарушении в отношении вас по ст. 6.1.1 (побои) КоАП РФ проведена служебная проверка. В действиях Куликовой нарушений ни обнаружено», — указано в документе, адресованном Калине. В июне 2023 года Вадим Калина обратился в полицию с заявлением о том, что его избила группа подростков. Силовики отказали ему в возбуждении уголовного дела, а затем заявили, что тоболяк сам спровоцировал драку, во время которой нанес одному из ее участников побои. Мужчина с обвинениями в свой адрес категорически не согласился и заявил, что сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. За совершение указанного нарушения он был оштрафован на 5 тысяч рублей.