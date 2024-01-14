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12 января 2024

В Перми нашли уникальное дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Ели возле мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург
Пермяки обнаружили еще одно историческое дерево Фото:

В Перми рядом с музеем у «Подпольной типографии» растет историческая ель. Сотрудники музея направили заявку на включение ее в реестр уникальных деревьев. Об этом сообщает telegram-канал «Интересная Пермь».

«В Перми сибирская ель, посаженная в 1970-е годы у музея „Подпольная типография“ может попасть в список уникальных. Высота ели превышает 20 метров. Дерево пермяки высадили в честь праздника Первое мая», — говорится в посте. Из всех подобных елей, посаженных в прошлом веке в столице Прикамья, сохранилась только эта.

В Перми в реестр уникальных внесены несколько деревьев. Так, например, историческим признана лиственница на улице Клименко. Ее жители называют — «Дерево-Флаг». Возраст лиственницы составляет, примерно 140 лет.

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В Перми рядом с музеем у «Подпольной типографии» растет историческая ель. Сотрудники музея направили заявку на включение ее в реестр уникальных деревьев. Об этом сообщает telegram-канал «Интересная Пермь». «В Перми сибирская ель, посаженная в 1970-е годы у музея „Подпольная типография“ может попасть в список уникальных. Высота ели превышает 20 метров. Дерево пермяки высадили в честь праздника Первое мая», — говорится в посте. Из всех подобных елей, посаженных в прошлом веке в столице Прикамья, сохранилась только эта. В Перми в реестр уникальных внесены несколько деревьев. Так, например, историческим признана лиственница на улице Клименко. Ее жители называют — «Дерево-Флаг». Возраст лиственницы составляет, примерно 140 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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