В Перми нашли уникальное дерево

15 января 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Пермяки обнаружили еще одно историческое дерево Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми рядом с музеем у «Подпольной типографии» растет историческая ель. Сотрудники музея направили заявку на включение ее в реестр уникальных деревьев. Об этом сообщает telegram-канал «Интересная Пермь». «В Перми сибирская ель, посаженная в 1970-е годы у музея „Подпольная типография“ может попасть в список уникальных. Высота ели превышает 20 метров. Дерево пермяки высадили в честь праздника Первое мая», — говорится в посте. Из всех подобных елей, посаженных в прошлом веке в столице Прикамья, сохранилась только эта. В Перми в реестр уникальных внесены несколько деревьев. Так, например, историческим признана лиственница на улице Клименко. Ее жители называют — «Дерево-Флаг». Возраст лиственницы составляет, примерно 140 лет.

В Перми рядом с музеем у «Подпольной типографии» растет историческая ель. Сотрудники музея направили заявку на включение ее в реестр уникальных деревьев. Об этом сообщает telegram-канал «Интересная Пермь». «В Перми сибирская ель, посаженная в 1970-е годы у музея „Подпольная типография“ может попасть в список уникальных. Высота ели превышает 20 метров. Дерево пермяки высадили в честь праздника Первое мая», — говорится в посте. Из всех подобных елей, посаженных в прошлом веке в столице Прикамья, сохранилась только эта. В Перми в реестр уникальных внесены несколько деревьев. Так, например, историческим признана лиственница на улице Клименко. Ее жители называют — «Дерево-Флаг». Возраст лиственницы составляет, примерно 140 лет.