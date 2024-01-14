14 января 2024

Власти Сургута накажут ритуальное бюро, работники которого тащили труп по земле

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, ритуальные услуги, скорбь, похороны, кпру, утрата
Мэрия Сургута накажет ритуальщиков, которые протащили труп в мешке в жилом двору Фото:

Администрация Сургута пообещала применить санкции в отношении ритуального бюро, сотрудники которого протащили труп в мешке по дороге в жилом дворе. Об этом городские власти заявили в своем telegram-канале.

«Со стороны администрации к подрядной организации будут выставлены претензии, применены штрафные санкции. Сам подрядчик нарушение признает, обещает провести дополнительную работу с персоналом, а виновные сотрудники понесут наказание вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.

Мэрия Сургута также извинилась перед родственниками усопшего за недостойный поступок ритуальщиков. «Администрация города считает поведение сотрудников ритуальной службы недопустимым, приносит извинения родственникам и близким покойного», — добавили в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута увидели, как двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. Однако родственники покойного рассказали, что процесс транспортировки до спецтранспорта ритуальщики согласовали с ними заранее.

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Администрация Сургута пообещала применить санкции в отношении ритуального бюро, сотрудники которого протащили труп в мешке по дороге в жилом дворе. Об этом городские власти заявили в своем telegram-канале. «Со стороны администрации к подрядной организации будут выставлены претензии, применены штрафные санкции. Сам подрядчик нарушение признает, обещает провести дополнительную работу с персоналом, а виновные сотрудники понесут наказание вплоть до увольнения», — говорится в сообщении. Мэрия Сургута также извинилась перед родственниками усопшего за недостойный поступок ритуальщиков. «Администрация города считает поведение сотрудников ритуальной службы недопустимым, приносит извинения родственникам и близким покойного», — добавили в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута увидели, как двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. Однако родственники покойного рассказали, что процесс транспортировки до спецтранспорта ритуальщики согласовали с ними заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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