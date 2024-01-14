Власти Сургута накажут ритуальное бюро, работники которого тащили труп по земле

15 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Мэрия Сургута накажет ритуальщиков, которые протащили труп в мешке в жилом двору Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Сургута пообещала применить санкции в отношении ритуального бюро, сотрудники которого протащили труп в мешке по дороге в жилом дворе. Об этом городские власти заявили в своем telegram-канале.



«Со стороны администрации к подрядной организации будут выставлены претензии, применены штрафные санкции. Сам подрядчик нарушение признает, обещает провести дополнительную работу с персоналом, а виновные сотрудники понесут наказание вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.



Мэрия Сургута также извинилась перед родственниками усопшего за недостойный поступок ритуальщиков. «Администрация города считает поведение сотрудников ритуальной службы недопустимым, приносит извинения родственникам и близким покойного», — добавили в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута увидели, как двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. Однако родственники покойного рассказали, что процесс транспортировки до спецтранспорта ритуальщики согласовали с ними заранее.

Администрация Сургута пообещала применить санкции в отношении ритуального бюро, сотрудники которого протащили труп в мешке по дороге в жилом дворе. Об этом городские власти заявили в своем telegram-канале. «Со стороны администрации к подрядной организации будут выставлены претензии, применены штрафные санкции. Сам подрядчик нарушение признает, обещает провести дополнительную работу с персоналом, а виновные сотрудники понесут наказание вплоть до увольнения», — говорится в сообщении. Мэрия Сургута также извинилась перед родственниками усопшего за недостойный поступок ритуальщиков. «Администрация города считает поведение сотрудников ритуальной службы недопустимым, приносит извинения родственникам и близким покойного», — добавили в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута увидели, как двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. Однако родственники покойного рассказали, что процесс транспортировки до спецтранспорта ритуальщики согласовали с ними заранее.