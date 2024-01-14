В ХМАО родственники усопшего вступились за ритуальщиков, тащивших тело в мешке

15 января 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

У санитаров не было иного выхода, как протащить тело по земле Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники ритуального агентства из Сургута согласовали с родственниками усопшего то, как они будут перемещать тело до спецмашины. Возмущения очевидцев на то, что тело протащили в мешке по жилому двору ЖК «Возрождение» показались им неуместными. Комментарий опубликован в telegram-канале К-Информ. «Супруги Владимир и Анна Мигуновы удивлены тому, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Они говорят, что весь процесс транспортировки покойного до спецтранспорта сотрудники похоронной фирмы согласовали с ними заранее», — указано в посте. По мнению родственников, у санитаров не было иного выхода, как протащить тело по земле. Дорога во дворе узкая и заставлена другим транспортом, и спецмашина за умершим не смогла мы подняться к подъезду. Использовать носилки сотрудникам ритуального бюро было бы неудобно, так как есть риск уронить тело. К тому же усопший был крупным мужчиной и в 42 года весил порядка 110 килограммов. Причиной смерти стал инсульт. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Супруги Мигуновы заявили, что не имеют претензий к ритуальному агентству. Видео, на котором двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома появилось в соцсети 13 января. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. В комментариях подписчики сошлись во мнении, что так переносить тела умерших недопустимо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ритуального агентства из Сургута согласовали с родственниками усопшего то, как они будут перемещать тело до спецмашины. Возмущения очевидцев на то, что тело протащили в мешке по жилому двору ЖК «Возрождение» показались им неуместными. Комментарий опубликован в telegram-канале К-Информ. «Супруги Владимир и Анна Мигуновы удивлены тому, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Они говорят, что весь процесс транспортировки покойного до спецтранспорта сотрудники похоронной фирмы согласовали с ними заранее», — указано в посте. По мнению родственников, у санитаров не было иного выхода, как протащить тело по земле. Дорога во дворе узкая и заставлена другим транспортом, и спецмашина за умершим не смогла мы подняться к подъезду. Использовать носилки сотрудникам ритуального бюро было бы неудобно, так как есть риск уронить тело. К тому же усопший был крупным мужчиной и в 42 года весил порядка 110 килограммов. Причиной смерти стал инсульт. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Супруги Мигуновы заявили, что не имеют претензий к ритуальному агентству. Видео, на котором двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома появилось в соцсети 13 января. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. В комментариях подписчики сошлись во мнении, что так переносить тела умерших недопустимо.