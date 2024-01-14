14 января 2024
13 января 2024

В ХМАО родственники усопшего вступились за ритуальщиков, тащивших тело в мешке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, ритуальные услуги, скорбь, похороны, кпру, утрата
У санитаров не было иного выхода, как протащить тело по земле Фото:

Сотрудники ритуального агентства из Сургута согласовали с родственниками усопшего то, как они будут перемещать тело до спецмашины. Возмущения очевидцев на то, что тело протащили в мешке по жилому двору ЖК «Возрождение» показались им неуместными. Комментарий опубликован в telegram-канале К-Информ.

«Супруги Владимир и Анна Мигуновы удивлены тому, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Они говорят, что весь процесс транспортировки покойного до спецтранспорта сотрудники похоронной фирмы согласовали с ними заранее», — указано в посте.

По мнению родственников, у санитаров не было иного выхода, как протащить тело по земле. Дорога во дворе узкая и заставлена другим транспортом, и спецмашина за умершим не смогла мы подняться к подъезду. Использовать носилки сотрудникам ритуального бюро было бы неудобно, так как есть риск уронить тело. К тому же усопший был крупным мужчиной и в 42 года весил порядка 110 килограммов. Причиной смерти стал инсульт.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Супруги Мигуновы заявили, что не имеют претензий к ритуальному агентству.

Видео, на котором двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома появилось в соцсети 13 января. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. В комментариях подписчики сошлись во мнении, что так переносить тела умерших недопустимо.

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Сотрудники ритуального агентства из Сургута согласовали с родственниками усопшего то, как они будут перемещать тело до спецмашины. Возмущения очевидцев на то, что тело протащили в мешке по жилому двору ЖК «Возрождение» показались им неуместными. Комментарий опубликован в telegram-канале К-Информ. «Супруги Владимир и Анна Мигуновы удивлены тому, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Они говорят, что весь процесс транспортировки покойного до спецтранспорта сотрудники похоронной фирмы согласовали с ними заранее», — указано в посте. По мнению родственников, у санитаров не было иного выхода, как протащить тело по земле. Дорога во дворе узкая и заставлена другим транспортом, и спецмашина за умершим не смогла мы подняться к подъезду. Использовать носилки сотрудникам ритуального бюро было бы неудобно, так как есть риск уронить тело. К тому же усопший был крупным мужчиной и в 42 года весил порядка 110 килограммов. Причиной смерти стал инсульт. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Супруги Мигуновы заявили, что не имеют претензий к ритуальному агентству. Видео, на котором двое сотрудников похоронного бюро тащат тело в мешке по двору жилого дома появилось в соцсети 13 января. Очевидцы посчитали такое отношение к усопшему аморальным. В комментариях подписчики сошлись во мнении, что так переносить тела умерших недопустимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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