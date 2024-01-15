15 января 2024

Бывшего тюменского депутата осудили за неуплату налогов на 290 млн рублей

Бывший тобольский депутат Сергей Вакарин получил год условно за неуплату налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-депутата Сергея Вакарина признали виновным в неуплате налогов на 290 млн рублей Фото:

Тобольский городской суд приговорил бывшего директора ООО «Антикор-М» к году лишения свободы условно за неуплату налогов на сумму более 290 млн рублей. Об этом в паблике «Криминальный Тобольск» сообщил местный блогер Вадим Калина. По его словам, речь идет о бывшем депутате городской думы Сергее Вакарине.

«Сегодня, 16 января 2024 года, Тобольский городской суд вынес решение по делу крупного тобольского предпринимателя и в прошлом депутата Тобольской городской думы Сергей Вакарина. Вакарина обвиняли в неуплате налогов на сумму 290 млн рублей. Свою вину в судебном заседании подсудимый признал. Сказав, что „не досмотрел“. <…> Суд, рассмотрев дело, с учетом всех обстоятельств, а также с учетом состояния здоровья Вакарина, приговорил его к одному году условно с испытательным сроком один год», — сообщил Калина, который присутствовал на судебном заседании.

В Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что бывший директор ООО «Антикор-М» Сергей Вакарин обвиняется в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Ранее он был депутатом городской думы Тобольска, однако лишился мандата в июле 2021 года. Поводом для этого стало ДТП, в котором мужчина наехал на сотрудника ГИБДД.

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Тобольский городской суд приговорил бывшего директора ООО «Антикор-М» к году лишения свободы условно за неуплату налогов на сумму более 290 млн рублей. Об этом в паблике «Криминальный Тобольск» сообщил местный блогер Вадим Калина. По его словам, речь идет о бывшем депутате городской думы Сергее Вакарине. «Сегодня, 16 января 2024 года, Тобольский городской суд вынес решение по делу крупного тобольского предпринимателя и в прошлом депутата Тобольской городской думы Сергей Вакарина. Вакарина обвиняли в неуплате налогов на сумму 290 млн рублей. Свою вину в судебном заседании подсудимый признал. Сказав, что „не досмотрел“. <…> Суд, рассмотрев дело, с учетом всех обстоятельств, а также с учетом состояния здоровья Вакарина, приговорил его к одному году условно с испытательным сроком один год», — сообщил Калина, который присутствовал на судебном заседании. В Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что бывший директор ООО «Антикор-М» Сергей Вакарин обвиняется в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Ранее он был депутатом городской думы Тобольска, однако лишился мандата в июле 2021 года. Поводом для этого стало ДТП, в котором мужчина наехал на сотрудника ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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