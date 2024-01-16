16 января 2024

Президентскую гонку в США покинул соперник Трампа

Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон вышел из предвыборной гонки США
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение связано с победой Трампа на выборах в штате Айова Фото:

Бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента США. Его решение связано с победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах в штате Айова.

«Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — заявил Аса Хатчинсон. Его слова приводит издание Reuters.

Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. После этого от участия в президентской компании отказался еще один кандидат — бизнесмен Вивек Рамасвами.

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Бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента США. Его решение связано с победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах в штате Айова. «Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — заявил Аса Хатчинсон. Его слова приводит издание Reuters. Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. После этого от участия в президентской компании отказался еще один кандидат — бизнесмен Вивек Рамасвами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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