Президентскую гонку в США покинул соперник Трампа

Бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента США. Его решение связано с победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах в штате Айова.
«Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», —
Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. После этого от участия в президентской компании отказался еще один кандидат — бизнесмен Вивек Рамасвами.
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