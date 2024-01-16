Президентскую гонку в США покинул соперник Трампа

Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон вышел из предвыборной гонки США

17 января 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Решение связано с победой Трампа на выборах в штате Айова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента США. Его решение связано с победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах в штате Айова. «Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — заявил Аса Хатчинсон. Его слова приводит издание Reuters. Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. После этого от участия в президентской компании отказался еще один кандидат — бизнесмен Вивек Рамасвами.

Бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента США. Его решение связано с победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах в штате Айова. «Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — заявил Аса Хатчинсон. Его слова приводит издание Reuters. Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. После этого от участия в президентской компании отказался еще один кандидат — бизнесмен Вивек Рамасвами.