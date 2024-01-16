Умер переехавший в Пермь официальный представитель Дома Дягилева в России Тиунов

Причина смерти Дмитрия Тиунова остается не раскрытой
Скончался переехавший в Пермь из Москвы официальный представитель Дома Дягилева в РФ Дмитрий Тиунов. Информация размещена в соцсети покойного.
«Умер Дмитрий Тиунов. Дата и причины смерти не разглашаются», — пишет Properm со ссылкой на аккаунты Тиунова в соцсетях.
Дмитрий Тиунов работал журналистом и продюсером на федеральных телевизионных каналах. После переезда в Пермь он стал соучредителем компании «Бикбардинский винокуренный завод» и зарегистрировал права на торговые бренды «Дягилев» и Diaghilev. Под этими марками продавалась одежда.
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