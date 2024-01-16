16 января 2024

Умер переехавший в Пермь официальный представитель Дома Дягилева в России Тиунов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Причина смерти Дмитрия Тиунова остается не раскрытой Фото:

Скончался переехавший в Пермь из Москвы официальный представитель Дома Дягилева в РФ Дмитрий Тиунов. Информация размещена в соцсети покойного.

«Умер Дмитрий Тиунов. Дата и причины смерти не разглашаются», — пишет Properm со ссылкой на аккаунты Тиунова в соцсетях.

Дмитрий Тиунов работал журналистом и продюсером на федеральных телевизионных каналах. После переезда в Пермь он стал соучредителем компании «Бикбардинский винокуренный завод» и зарегистрировал права на торговые бренды «Дягилев» и Diaghilev. Под этими марками продавалась одежда.

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Скончался переехавший в Пермь из Москвы официальный представитель Дома Дягилева в РФ Дмитрий Тиунов. Информация размещена в соцсети покойного. «Умер Дмитрий Тиунов. Дата и причины смерти не разглашаются», — пишет Properm со ссылкой на аккаунты Тиунова в соцсетях. Дмитрий Тиунов работал журналистом и продюсером на федеральных телевизионных каналах. После переезда в Пермь он стал соучредителем компании «Бикбардинский винокуренный завод» и зарегистрировал права на торговые бренды «Дягилев» и Diaghilev. Под этими марками продавалась одежда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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