Умер переехавший в Пермь официальный представитель Дома Дягилева в России Тиунов

17 января 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Причина смерти Дмитрия Тиунова остается не раскрытой Фото: Илья Московец © URA.RU Скончался переехавший в Пермь из Москвы официальный представитель Дома Дягилева в РФ Дмитрий Тиунов. Информация размещена в соцсети покойного. «Умер Дмитрий Тиунов. Дата и причины смерти не разглашаются», — пишет Properm со ссылкой на аккаунты Тиунова в соцсетях. Дмитрий Тиунов работал журналистом и продюсером на федеральных телевизионных каналах. После переезда в Пермь он стал соучредителем компании «Бикбардинский винокуренный завод» и зарегистрировал права на торговые бренды «Дягилев» и Diaghilev. Под этими марками продавалась одежда.

Скончался переехавший в Пермь из Москвы официальный представитель Дома Дягилева в РФ Дмитрий Тиунов. Информация размещена в соцсети покойного. «Умер Дмитрий Тиунов. Дата и причины смерти не разглашаются», — пишет Properm со ссылкой на аккаунты Тиунова в соцсетях. Дмитрий Тиунов работал журналистом и продюсером на федеральных телевизионных каналах. После переезда в Пермь он стал соучредителем компании «Бикбардинский винокуренный завод» и зарегистрировал права на торговые бренды «Дягилев» и Diaghilev. Под этими марками продавалась одежда.