В ХМАО у школьников первой смены отменили занятия

17 января 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Школьники из ХМАО с 1-го по 8-й класс не пошли в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены 17 января с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура была около -31 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду, — говорится в сообщении об актировке. С 1 по 4 класс отменили уроки у детей Кимкьясуя, Приполярного, Сосьва. В остальных населенных пунктах было еще холоднее. С 1 по 8 классы — Белоярский, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Перегребное, Полноват, Саранпауль, Теги, Шеркалы.

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены 17 января с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура была около -31 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду, — говорится в сообщении об актировке. С 1 по 4 класс отменили уроки у детей Кимкьясуя, Приполярного, Сосьва. В остальных населенных пунктах было еще холоднее. С 1 по 8 классы — Белоярский, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Перегребное, Полноват, Саранпауль, Теги, Шеркалы.