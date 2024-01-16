16 января 2024

В ХМАО у школьников первой смены отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, класс, каникулы, школа, пустой класс, уборка класса
Школьники из ХМАО с 1-го по 8-й класс не пошли в школу Фото:

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 17 января с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура была около -31 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду, — говорится в сообщении об актировке.

С 1 по 4 класс отменили уроки у детей Кимкьясуя, Приполярного, Сосьва. В остальных населенных пунктах было еще холоднее. С 1 по 8 классы — Белоярский, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Перегребное, Полноват, Саранпауль, Теги, Шеркалы.

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В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены 17 января с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура была около -31 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду, — говорится в сообщении об актировке. С 1 по 4 класс отменили уроки у детей Кимкьясуя, Приполярного, Сосьва. В остальных населенных пунктах было еще холоднее. С 1 по 8 классы — Белоярский, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Перегребное, Полноват, Саранпауль, Теги, Шеркалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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