16 января 2024

Жителя ХМАО, который угрожал убить родственников, поместили в психдиспансер

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Вартовчанина, который угрожал убить маму, прабабушку и подругу, поместили в ПНД Фото:

Житель Нижневартовска, который в соцсетях угрожал убить своих родственников, находится в психоневрологическом диспансере. Там врачи определят уровень вменяемости 22-летнего Владимира. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Молодого человека определили в ПНД. Им занимаются медики, проводят необходимую экспертизу», — сообщил источник. По предварительным данным, у вартовчанина прослеживаются признаки серьезного ментального нарушения. На данный момент правоохранители ждут заключение врачей, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе молодого человека.

Журналист агентства направил запрос в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Сообщается, что ранее Владимир не привлекался к ответственности и не стоял на учете в ПНД. Однако жители города обратили внимание на странные публикации вартовчанина в соцсети «ВКонтакте». Там он грозился убить свою мать, прабабушку и подругу. По этому факту полиция Нижневартовска начала проверку.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Предварительно известно, что к проверке подключили психиатра.

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Житель Нижневартовска, который в соцсетях угрожал убить своих родственников, находится в психоневрологическом диспансере. Там врачи определят уровень вменяемости 22-летнего Владимира. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Молодого человека определили в ПНД. Им занимаются медики, проводят необходимую экспертизу», — сообщил источник. По предварительным данным, у вартовчанина прослеживаются признаки серьезного ментального нарушения. На данный момент правоохранители ждут заключение врачей, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе молодого человека. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Сообщается, что ранее Владимир не привлекался к ответственности и не стоял на учете в ПНД. Однако жители города обратили внимание на странные публикации вартовчанина в соцсети «ВКонтакте». Там он грозился убить свою мать, прабабушку и подругу. По этому факту полиция Нижневартовска начала проверку. Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Предварительно известно, что к проверке подключили психиатра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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