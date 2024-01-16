Жителя ХМАО, который угрожал убить родственников, поместили в психдиспансер

17 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Вартовчанина, который угрожал убить маму, прабабушку и подругу, поместили в ПНД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нижневартовска, который в соцсетях угрожал убить своих родственников, находится в психоневрологическом диспансере. Там врачи определят уровень вменяемости 22-летнего Владимира. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Молодого человека определили в ПНД. Им занимаются медики, проводят необходимую экспертизу», — сообщил источник. По предварительным данным, у вартовчанина прослеживаются признаки серьезного ментального нарушения. На данный момент правоохранители ждут заключение врачей, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе молодого человека. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Сообщается, что ранее Владимир не привлекался к ответственности и не стоял на учете в ПНД. Однако жители города обратили внимание на странные публикации вартовчанина в соцсети «ВКонтакте». Там он грозился убить свою мать, прабабушку и подругу. По этому факту полиция Нижневартовска начала проверку. Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Предварительно известно, что к проверке подключили психиатра.

Житель Нижневартовска, который в соцсетях угрожал убить своих родственников, находится в психоневрологическом диспансере. Там врачи определят уровень вменяемости 22-летнего Владимира. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Молодого человека определили в ПНД. Им занимаются медики, проводят необходимую экспертизу», — сообщил источник. По предварительным данным, у вартовчанина прослеживаются признаки серьезного ментального нарушения. На данный момент правоохранители ждут заключение врачей, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе молодого человека. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Сообщается, что ранее Владимир не привлекался к ответственности и не стоял на учете в ПНД. Однако жители города обратили внимание на странные публикации вартовчанина в соцсети «ВКонтакте». Там он грозился убить свою мать, прабабушку и подругу. По этому факту полиция Нижневартовска начала проверку. Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Предварительно известно, что к проверке подключили психиатра.