Жителя ХМАО, который угрожал убить родственников, поместили в психдиспансер

Житель Нижневартовска, который в соцсетях угрожал убить своих родственников, находится в психоневрологическом диспансере. Там врачи определят уровень вменяемости 22-летнего Владимира. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Молодого человека определили в ПНД. Им занимаются медики, проводят необходимую экспертизу», — сообщил источник. По предварительным данным, у вартовчанина прослеживаются признаки серьезного ментального нарушения. На данный момент правоохранители ждут заключение врачей, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе молодого человека.
Журналист агентства направил запрос в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
Сообщается, что ранее Владимир не привлекался к ответственности и не стоял на учете в ПНД. Однако жители города обратили внимание на странные публикации вартовчанина в соцсети «ВКонтакте». Там он грозился убить свою мать, прабабушку и подругу. По этому факту полиция Нижневартовска начала проверку.
Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Предварительно известно, что к проверке подключили психиатра.
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