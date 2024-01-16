В МВД рассказали, почему житель Нижневартовска угрожал убить своих родственников

МВД: житель Нижневартовска угрожал своим родственникам, чтобы привлечь внимание
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижневартовска в соцсетях грозился убить родственников Фото:

Житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД.

«Молодой человек на учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Сейчас его будут проверять. Возможно, у него все-таки есть отклонение. Предварительно, все это про родственников он написал, чтобы привлечь внимание к своей персоне. С ним все еще работают, вероятно, все это будет длиться долго, потому что еще подключат психиатра, чтобы наверняка понять, прикидывается он или нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В соцсетях 22-летний Владимир написал, что планирует убить свою прабабушку, маму и подругу. Сообщения молодого человека напугали вартовчан. Подписчики посчитали его психически нездоровым. В УМВД Нижневартовска агентству рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будут приняты решения.

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Житель Нижневартовска, который угрожал в соцсетях убить своих родных, делал это, чтобы таким способом восполнить нехватку внимания. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД. «Молодой человек на учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Сейчас его будут проверять. Возможно, у него все-таки есть отклонение. Предварительно, все это про родственников он написал, чтобы привлечь внимание к своей персоне. С ним все еще работают, вероятно, все это будет длиться долго, потому что еще подключат психиатра, чтобы наверняка понять, прикидывается он или нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В соцсетях 22-летний Владимир написал, что планирует убить свою прабабушку, маму и подругу. Сообщения молодого человека напугали вартовчан. Подписчики посчитали его психически нездоровым. В УМВД Нижневартовска агентству рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будут приняты решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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