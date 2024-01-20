Германия поставила Украине смертельно опасный чай

20 января 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

На Украине нашли опасный продукт в составе чая, поставленного Германией Фото: Илья Московец © URA.RU На Украину из Германии поставили опасный чай. Он может вызывать потерю памяти, приводить к судорогам и смерти. Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы страны. «Выявления остатков пестицидов, включая хлорпирифос, в жасмине (происхождение из Китая), который использовался в различных чайных смесях, экспортировалась из Федеративной Республики Германия в Украину. <…> Хлорпирифос может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти», — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Украины, его опубликовал telegram-канал «Инсайдер UA». Отмечается, что данный продукт также вызывает меньший вес ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Ранее агентство «РБК-Украина» сообщало, что в страну завезли авокадо из Польши, в плодах которого обнаружили кадмий. Отмечалось, что кадмий способен накапливаться в организме в больших количествах и может приводить к анемии, поражению печени, нарушению функции легких, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии.

На Украину из Германии поставили опасный чай. Он может вызывать потерю памяти, приводить к судорогам и смерти. Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы страны. «Выявления остатков пестицидов, включая хлорпирифос, в жасмине (происхождение из Китая), который использовался в различных чайных смесях, экспортировалась из Федеративной Республики Германия в Украину. <…> Хлорпирифос может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти», — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Украины, его опубликовал telegram-канал «Инсайдер UA». Отмечается, что данный продукт также вызывает меньший вес ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Ранее агентство «РБК-Украина» сообщало, что в страну завезли авокадо из Польши, в плодах которого обнаружили кадмий. Отмечалось, что кадмий способен накапливаться в организме в больших количествах и может приводить к анемии, поражению печени, нарушению функции легких, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии.