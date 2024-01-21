Сыгравший «Ералаша» актер из Лысьвы: сцену в морге обрезали, она слишком жесткая

Сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал 59.ru о нюансах съемок сериала.
«Мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким» — рассказал актер.
В одном из кафе Лысьвы режиссер фильма «Подельники» заметил фактурного парня и предложил сняться в кино. Затем в фильмографии была одна из главных ролей в фильме «Папаша в бегах», а настоящую популярность актеру принесла роль «Ералаша» в сериале о казанских молодежных группировках в период развала СССР «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из серий персонажа Могильникова убивают. После этого в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».
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