21 января 2024

Сыгравший «Ералаша» актер из Лысьвы: сцену в морге обрезали, она слишком жесткая

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер из Лысьвы рассказал о финальном монтаже сцены в морге в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото:

Сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал 59.ru о нюансах съемок сериала.

«Мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким» — рассказал актер.

В одном из кафе Лысьвы режиссер фильма «Подельники» заметил фактурного парня и предложил сняться в кино. Затем в фильмографии была одна из главных ролей в фильме «Папаша в бегах», а настоящую популярность актеру принесла роль «Ералаша» в сериале о казанских молодежных группировках в период развала СССР «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из серий персонажа Могильникова убивают. После этого в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».

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Сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал 59.ru о нюансах съемок сериала. «Мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким» — рассказал актер. В одном из кафе Лысьвы режиссер фильма «Подельники» заметил фактурного парня и предложил сняться в кино. Затем в фильмографии была одна из главных ролей в фильме «Папаша в бегах», а настоящую популярность актеру принесла роль «Ералаша» в сериале о казанских молодежных группировках в период развала СССР «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из серий персонажа Могильникова убивают. После этого в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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