Сыгравший «Ералаша» актер из Лысьвы: сцену в морге обрезали, она слишком жесткая

22 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Актер из Лысьвы рассказал о финальном монтаже сцены в морге в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал 59.ru о нюансах съемок сериала. «Мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким» — рассказал актер. В одном из кафе Лысьвы режиссер фильма «Подельники» заметил фактурного парня и предложил сняться в кино. Затем в фильмографии была одна из главных ролей в фильме «Папаша в бегах», а настоящую популярность актеру принесла роль «Ералаша» в сериале о казанских молодежных группировках в период развала СССР «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из серий персонажа Могильникова убивают. После этого в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».

Сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал 59.ru о нюансах съемок сериала. «Мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким» — рассказал актер. В одном из кафе Лысьвы режиссер фильма «Подельники» заметил фактурного парня и предложил сняться в кино. Затем в фильмографии была одна из главных ролей в фильме «Папаша в бегах», а настоящую популярность актеру принесла роль «Ералаша» в сериале о казанских молодежных группировках в период развала СССР «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из серий персонажа Могильникова убивают. После этого в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».