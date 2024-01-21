Директор пассажирского автопредприятия пожаловался на пробки в Копейске

Директор пассажирского перевозчика МУП «КПА» пожаловался на пробки в Копейске

22 января 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Копейчане жалуются на срыв графика движения автобусов в городе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Директор МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (Челябинская область) Михаил Тимофеев заявил, что соблюдать график перевозок предприятию мешают пробки на улицах города. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии 22 января. «Срывы происходят из-за пробок. Много времени мы простаиваем в пробках. В связи с дорожными условиями наблюдается высокая аварийность», — ответил Тимофеев на вопрос мэра Копейска Андрея Фалейчика о причинах срыва графика. Между тем, Тимофеев отметил, что сейчас ездить по дорогам города легче, чем в первой половине месяца, когда прошли снегопады. Соблюдению установленного графика движения в будущем будет способствовать дополнительный набор водителей, который проводит предприятие. В настоящее время штат уже укомплектован на 95 процентов. МУП «КПА» обслуживает большинство маршрутов Копейска.

Директор МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (Челябинская область) Михаил Тимофеев заявил, что соблюдать график перевозок предприятию мешают пробки на улицах города. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии 22 января. «Срывы происходят из-за пробок. Много времени мы простаиваем в пробках. В связи с дорожными условиями наблюдается высокая аварийность», — ответил Тимофеев на вопрос мэра Копейска Андрея Фалейчика о причинах срыва графика. Между тем, Тимофеев отметил, что сейчас ездить по дорогам города легче, чем в первой половине месяца, когда прошли снегопады. Соблюдению установленного графика движения в будущем будет способствовать дополнительный набор водителей, который проводит предприятие. В настоящее время штат уже укомплектован на 95 процентов. МУП «КПА» обслуживает большинство маршрутов Копейска.