Директор пассажирского автопредприятия пожаловался на пробки в Копейске

Директор МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (Челябинская область) Михаил Тимофеев заявил, что соблюдать график перевозок предприятию мешают пробки на улицах города. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии 22 января.
«Срывы происходят из-за пробок. Много времени мы простаиваем в пробках. В связи с дорожными условиями наблюдается высокая аварийность», — ответил Тимофеев на вопрос мэра Копейска Андрея Фалейчика о причинах срыва графика.
Между тем, Тимофеев отметил, что сейчас ездить по дорогам города легче, чем в первой половине месяца, когда прошли снегопады. Соблюдению установленного графика движения в будущем будет способствовать дополнительный набор водителей, который проводит предприятие. В настоящее время штат уже укомплектован на 95 процентов. МУП «КПА» обслуживает большинство маршрутов Копейска.
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