21 января 2024

Директор пассажирского автопредприятия пожаловался на пробки в Копейске

Директор пассажирского перевозчика МУП «КПА» пожаловался на пробки в Копейске
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка дорог от снега и льда. Курган., пробка
Копейчане жалуются на срыв графика движения автобусов в городе Фото:

Директор МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (Челябинская область) Михаил Тимофеев заявил, что соблюдать график перевозок предприятию мешают пробки на улицах города. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии 22 января.

«Срывы происходят из-за пробок. Много времени мы простаиваем в пробках. В связи с дорожными условиями наблюдается высокая аварийность», — ответил Тимофеев на вопрос мэра Копейска Андрея Фалейчика о причинах срыва графика.

Между тем, Тимофеев отметил, что сейчас ездить по дорогам города легче, чем в первой половине месяца, когда прошли снегопады. Соблюдению установленного графика движения в будущем будет способствовать дополнительный набор водителей, который проводит предприятие. В настоящее время штат уже укомплектован на 95 процентов. МУП «КПА» обслуживает большинство маршрутов Копейска.

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Директор МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (Челябинская область) Михаил Тимофеев заявил, что соблюдать график перевозок предприятию мешают пробки на улицах города. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии 22 января. «Срывы происходят из-за пробок. Много времени мы простаиваем в пробках. В связи с дорожными условиями наблюдается высокая аварийность», — ответил Тимофеев на вопрос мэра Копейска Андрея Фалейчика о причинах срыва графика. Между тем, Тимофеев отметил, что сейчас ездить по дорогам города легче, чем в первой половине месяца, когда прошли снегопады. Соблюдению установленного графика движения в будущем будет способствовать дополнительный набор водителей, который проводит предприятие. В настоящее время штат уже укомплектован на 95 процентов. МУП «КПА» обслуживает большинство маршрутов Копейска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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