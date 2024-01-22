22 января 2024

Тюменка пострадала после процедур по лазерной эпиляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Девушка не могла работать и страдала от болей Фото:

После процедур по лазерной эпиляции в сети ProLazer жительница Тюмени начала страдать от болей, потеряла сон и не могла работать из-за температуры. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В январе 2023 года тюменка посетила сеть центров эпиляции ProLazer в организации ООО „Аметрин“ с целью удаления нежелательных волос. При проведении процедуры установленные требования безопасности не были выполнены, что стало причиной страданий клиента. На фоне болезненных ощущений на коже в проработанных областях истец не могла спать, дискомфорт с каждым днем усиливался. Спустя неделю поднялась температура тела, в результате чего была утрачена трудоспособность», — рассказали в пресс-службе.

Салон вернул клиентке деньги за процедуры, однако не стал возмещать расходы на лечение. Тогда женщина подала иск, потребовав еще и 100 000 рублей компенсации морального вреда, а также почти 28 000 в счет утраченного ею заработка. По итогу суд решил, что организация должна выплатить пострадавшей 32 400 рублей, куда вошли все ее издержки.

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После процедур по лазерной эпиляции в сети ProLazer жительница Тюмени начала страдать от болей, потеряла сон и не могла работать из-за температуры. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В январе 2023 года тюменка посетила сеть центров эпиляции ProLazer в организации ООО „Аметрин“ с целью удаления нежелательных волос. При проведении процедуры установленные требования безопасности не были выполнены, что стало причиной страданий клиента. На фоне болезненных ощущений на коже в проработанных областях истец не могла спать, дискомфорт с каждым днем усиливался. Спустя неделю поднялась температура тела, в результате чего была утрачена трудоспособность», — рассказали в пресс-службе. Салон вернул клиентке деньги за процедуры, однако не стал возмещать расходы на лечение. Тогда женщина подала иск, потребовав еще и 100 000 рублей компенсации морального вреда, а также почти 28 000 в счет утраченного ею заработка. По итогу суд решил, что организация должна выплатить пострадавшей 32 400 рублей, куда вошли все ее издержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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