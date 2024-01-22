Тюменка пострадала после процедур по лазерной эпиляции

23 января 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Девушка не могла работать и страдала от болей Фото: Илья Московец © URA.RU После процедур по лазерной эпиляции в сети ProLazer жительница Тюмени начала страдать от болей, потеряла сон и не могла работать из-за температуры. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В январе 2023 года тюменка посетила сеть центров эпиляции ProLazer в организации ООО „Аметрин“ с целью удаления нежелательных волос. При проведении процедуры установленные требования безопасности не были выполнены, что стало причиной страданий клиента. На фоне болезненных ощущений на коже в проработанных областях истец не могла спать, дискомфорт с каждым днем усиливался. Спустя неделю поднялась температура тела, в результате чего была утрачена трудоспособность», — рассказали в пресс-службе. Салон вернул клиентке деньги за процедуры, однако не стал возмещать расходы на лечение. Тогда женщина подала иск, потребовав еще и 100 000 рублей компенсации морального вреда, а также почти 28 000 в счет утраченного ею заработка. По итогу суд решил, что организация должна выплатить пострадавшей 32 400 рублей, куда вошли все ее издержки.

После процедур по лазерной эпиляции в сети ProLazer жительница Тюмени начала страдать от болей, потеряла сон и не могла работать из-за температуры. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В январе 2023 года тюменка посетила сеть центров эпиляции ProLazer в организации ООО „Аметрин“ с целью удаления нежелательных волос. При проведении процедуры установленные требования безопасности не были выполнены, что стало причиной страданий клиента. На фоне болезненных ощущений на коже в проработанных областях истец не могла спать, дискомфорт с каждым днем усиливался. Спустя неделю поднялась температура тела, в результате чего была утрачена трудоспособность», — рассказали в пресс-службе. Салон вернул клиентке деньги за процедуры, однако не стал возмещать расходы на лечение. Тогда женщина подала иск, потребовав еще и 100 000 рублей компенсации морального вреда, а также почти 28 000 в счет утраченного ею заработка. По итогу суд решил, что организация должна выплатить пострадавшей 32 400 рублей, куда вошли все ее издержки.