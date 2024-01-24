SHOT: при взрыве в жилом доме в Якутии пострадали люди. Видео

24 января 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Взрыв привел к разрушению нескольких окон, пишет SHOT (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Якутии произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме города Томмот. Четыре человека пострадали. «Взрыв газа в жилом доме в якутском городе Томмот», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что в результате происшествия четыре человека пострадали. Инцидент произошел в четырехэтажном здании на улице Кирова. Мощный взрыв газовоздушной смеси привел к разрушению нескольких окон. У двух пострадавших ожоги третьей степени. Врачи сейчас борются за их жизнь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Саха для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Якутии произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме города Томмот. Четыре человека пострадали. «Взрыв газа в жилом доме в якутском городе Томмот», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что в результате происшествия четыре человека пострадали. Инцидент произошел в четырехэтажном здании на улице Кирова. Мощный взрыв газовоздушной смеси привел к разрушению нескольких окон. У двух пострадавших ожоги третьей степени. Врачи сейчас борются за их жизнь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Саха для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.