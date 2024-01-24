SHOT: при взрыве в жилом доме в Якутии пострадали люди. Видео

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, струна
Взрыв привел к разрушению нескольких окон, пишет SHOT (архивное фото) Фото:

В Якутии произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме города Томмот. Четыре человека пострадали.

«Взрыв газа в жилом доме в якутском городе Томмот», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что в результате происшествия четыре человека пострадали. Инцидент произошел в четырехэтажном здании на улице Кирова.

Мощный взрыв газовоздушной смеси привел к разрушению нескольких окон. У двух пострадавших ожоги третьей степени. Врачи сейчас борются за их жизнь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МВД по Республике Саха для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Якутии произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме города Томмот. Четыре человека пострадали. «Взрыв газа в жилом доме в якутском городе Томмот», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что в результате происшествия четыре человека пострадали. Инцидент произошел в четырехэтажном здании на улице Кирова. Мощный взрыв газовоздушной смеси привел к разрушению нескольких окон. У двух пострадавших ожоги третьей степени. Врачи сейчас борются за их жизнь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Саха для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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