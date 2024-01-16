В Челябинской области за одну ночь взорвались газовые баллоны в двух домах

17 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

При взрывах газа за ночь пострадало пять человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в ночь на 17 января взорвались газовые баллоны в двух домах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, первый случай произошел в Аргаяшском районе, второй — в Сосновском. «Первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три человека (взрослые), которых с ожогами доставили в медицинское учреждение. Еще один тревожный сигнал пришел из СНТ „Узункуль“ Сосновского района. Здесь объектом стал частный двухэтажный шлакоблочный дом. Травмированы два человека (среди них подросток 16 лет). Они направлены на осмотр в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате взрыва газа в обоих случаях удалось избежать пожара. Все несущие конструкции домов не были нарушены. «Газ может быть опасен в любое время года, но в холода риски для населения возрастают. Чтобы не допустить трагедию, необходимо уделять самое пристальное внимание ревизии оборудования (лучше доверять это дело профессионалам) и соблюдать меры предосторожности», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Челябинской области в ночь на 17 января взорвались газовые баллоны в двух домах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, первый случай произошел в Аргаяшском районе, второй — в Сосновском. «Первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три человека (взрослые), которых с ожогами доставили в медицинское учреждение. Еще один тревожный сигнал пришел из СНТ „Узункуль“ Сосновского района. Здесь объектом стал частный двухэтажный шлакоблочный дом. Травмированы два человека (среди них подросток 16 лет). Они направлены на осмотр в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате взрыва газа в обоих случаях удалось избежать пожара. Все несущие конструкции домов не были нарушены. «Газ может быть опасен в любое время года, но в холода риски для населения возрастают. Чтобы не допустить трагедию, необходимо уделять самое пристальное внимание ревизии оборудования (лучше доверять это дело профессионалам) и соблюдать меры предосторожности», — добавили в пресс-службе ведомства.