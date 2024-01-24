На Кубани произошло землетрясение

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Землетрясение произошло на глубине 35 километров, информации о пострадавших нет Фото:

На Кубани, в Адыгее и Краснодаре произошло землетрясение магнитудой в четыре балла. Оно произошло на глубине 35 километров. Информации о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Землетрясения на Кубани и в Адыгее. В Краснодаре магнитуда составила 4», — передает канал. Во всех районах жители сообщают, что почувствовали ощутимые толчки.

Отмечается, что землетрясение произошло в 3,5 километрах к юго-западу от станицы Холмской и в 28 километрах от Краснодара. Само землетрясение произошло на глубине 35 километров.

Некоторые компании эвакуировали своих сотрудников, а у жителей в домах раскачиваются люстры. Информации о повреждении построек и пострадавших на данный момент нет.

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На Кубани, в Адыгее и Краснодаре произошло землетрясение магнитудой в четыре балла. Оно произошло на глубине 35 километров. Информации о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Землетрясения на Кубани и в Адыгее. В Краснодаре магнитуда составила 4», — передает канал. Во всех районах жители сообщают, что почувствовали ощутимые толчки. Отмечается, что землетрясение произошло в 3,5 километрах к юго-западу от станицы Холмской и в 28 километрах от Краснодара. Само землетрясение произошло на глубине 35 километров. Некоторые компании эвакуировали своих сотрудников, а у жителей в домах раскачиваются люстры. Информации о повреждении построек и пострадавших на данный момент нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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