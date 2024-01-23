23 января 2024

Налоговики ЯНАО подали иск о признании банкротом «Транснефтегаз УТ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Дата первого заседания по делу о банкротстве и председательствующий судья пока не определены Фото:

В суд поступило исковое заявление федеральной налоговой службы в отношении нефтедобывающей компании из Нового Уренгоя ООО «Транснефтегаз УТ». Налоговики требуют признать компанию банкротом. Вменяемая сумма задолженности составляет 1 036 150,43 рублей, следует из данных картотеки дел на сайте Арбитражного суда ЯНАО.

«Исковое заявление о признании должника банкротом. Кредиторы — ФНС России, должник — ООО „Транснефтегаз УТ“, сумма исковых требований — 1 036 150,43 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Дата первого заседания по делу о банкротстве и председательствующий судья пока не определены.

По данным РБК, ООО «Транснефтегаз УТ» зарегистрировано в Новом Уренгое в 1998 году. Основной вид деятельности компании — разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа. Руководитель — Игорь Редькин.

Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд ЯНАО оставил без движения очередное исковое заявление Федеральной налоговой службы России в отношении строительной компании из Ноябрьска «Северный ветер».

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В суд поступило исковое заявление федеральной налоговой службы в отношении нефтедобывающей компании из Нового Уренгоя ООО «Транснефтегаз УТ». Налоговики требуют признать компанию банкротом. Вменяемая сумма задолженности составляет 1 036 150,43 рублей, следует из данных картотеки дел на сайте Арбитражного суда ЯНАО. «Исковое заявление о признании должника банкротом. Кредиторы — ФНС России, должник — ООО „Транснефтегаз УТ“, сумма исковых требований — 1 036 150,43 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Дата первого заседания по делу о банкротстве и председательствующий судья пока не определены. По данным РБК, ООО «Транснефтегаз УТ» зарегистрировано в Новом Уренгое в 1998 году. Основной вид деятельности компании — разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа. Руководитель — Игорь Редькин. Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд ЯНАО оставил без движения очередное исковое заявление Федеральной налоговой службы России в отношении строительной компании из Ноябрьска «Северный ветер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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