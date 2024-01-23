Налоговики ЯНАО подали иск о признании банкротом «Транснефтегаз УТ»

В суд поступило исковое заявление федеральной налоговой службы в отношении нефтедобывающей компании из Нового Уренгоя ООО «Транснефтегаз УТ». Налоговики требуют признать компанию банкротом. Вменяемая сумма задолженности составляет 1 036 150,43 рублей, следует из данных картотеки дел на сайте Арбитражного суда ЯНАО.
«Исковое заявление о признании должника банкротом. Кредиторы — ФНС России, должник — ООО „Транснефтегаз УТ“, сумма исковых требований — 1 036 150,43 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Дата первого заседания по делу о банкротстве и председательствующий судья пока не определены.
По данным РБК, ООО «Транснефтегаз УТ» зарегистрировано в Новом Уренгое в 1998 году. Основной вид деятельности компании — разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа. Руководитель — Игорь Редькин.
Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд ЯНАО оставил без движения очередное исковое заявление Федеральной налоговой службы России в отношении строительной компании из Ноябрьска «Северный ветер».
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