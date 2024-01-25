Полпред Комаров и пермский губернатор обсудили подготовку к выборам президента

26 января 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Также губернатор доложил Комарову об итогах проведения юбилея Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил с рабочим визитом Пермь и встретился с губернатором края Дмитрием Махониным. Чиновники обсудили развитие региона, подготовку к грядущим выборам президента и другие вопросы, сообщается на сайте правительства Пермского края и администрации губернатора. «Дмитрий Махонин подчеркнул, что для обеспечения законности и легитимности проведения выборов выстроено системное взаимодействие с избирательной комиссией Пермского края, главным федеральным инспектором и представителями федеральных структур. Кроме того, отдельное внимание при подготовке к выборам уделяется вопросам обеспечения безопасности», — говорится на сайте. Глава края добавил, что все действия координируются на площадке региональной антитеррористической комиссии. Также губернатор отчитался полпреду о проведении трехсотлетнего юбилея в столице края. К мероприятию в Перми отреставрировали большой зал Пермской филармонии, обновлена старая сцена пермского ТЮЗа и построена новая, возведена краевая инфекционная больница и построены 11 школ и 11 медучреждений. По плану расселения ветхого жилья Махонин отметил, что край находится в тройке лидеров в РФ — за пять лет власти переселили в новое жилье более 42 тысяч пермяков. О положительных результатах глава края отчитался и в сфере безработицы — благодаря модернизации службы занятости количество безработных стремительно сокращается. По итогам совещания Комаров дал положительную оценку социально-экономическому развитию Пермского края, отметив высокие темпы промышленного производства, объем получаемых инвестиций и высокую рождаемость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил с рабочим визитом Пермь и встретился с губернатором края Дмитрием Махониным. Чиновники обсудили развитие региона, подготовку к грядущим выборам президента и другие вопросы, сообщается на сайте правительства Пермского края и администрации губернатора. «Дмитрий Махонин подчеркнул, что для обеспечения законности и легитимности проведения выборов выстроено системное взаимодействие с избирательной комиссией Пермского края, главным федеральным инспектором и представителями федеральных структур. Кроме того, отдельное внимание при подготовке к выборам уделяется вопросам обеспечения безопасности», — говорится на сайте. Глава края добавил, что все действия координируются на площадке региональной антитеррористической комиссии. Также губернатор отчитался полпреду о проведении трехсотлетнего юбилея в столице края. К мероприятию в Перми отреставрировали большой зал Пермской филармонии, обновлена старая сцена пермского ТЮЗа и построена новая, возведена краевая инфекционная больница и построены 11 школ и 11 медучреждений. По плану расселения ветхого жилья Махонин отметил, что край находится в тройке лидеров в РФ — за пять лет власти переселили в новое жилье более 42 тысяч пермяков. О положительных результатах глава края отчитался и в сфере безработицы — благодаря модернизации службы занятости количество безработных стремительно сокращается. По итогам совещания Комаров дал положительную оценку социально-экономическому развитию Пермского края, отметив высокие темпы промышленного производства, объем получаемых инвестиций и высокую рождаемость.