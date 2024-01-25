25 января 2024

Полпред Комаров и пермский губернатор обсудили подготовку к выборам президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, комаров игорь
Также губернатор доложил Комарову об итогах проведения юбилея Перми Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил с рабочим визитом Пермь и встретился с губернатором края Дмитрием Махониным. Чиновники обсудили развитие региона, подготовку к грядущим выборам президента и другие вопросы, сообщается на сайте правительства Пермского края и администрации губернатора.

«Дмитрий Махонин подчеркнул, что для обеспечения законности и легитимности проведения выборов выстроено системное взаимодействие с избирательной комиссией Пермского края, главным федеральным инспектором и представителями федеральных структур. Кроме того, отдельное внимание при подготовке к выборам уделяется вопросам обеспечения безопасности», — говорится на сайте. Глава края добавил, что все действия координируются на площадке региональной антитеррористической комиссии.

Также губернатор отчитался полпреду о проведении трехсотлетнего юбилея в столице края. К мероприятию в Перми отреставрировали большой зал Пермской филармонии, обновлена старая сцена пермского ТЮЗа и построена новая, возведена краевая инфекционная больница и построены 11 школ и 11 медучреждений. По плану расселения ветхого жилья Махонин отметил, что край находится в тройке лидеров в РФ — за пять лет власти переселили в новое жилье более 42 тысяч пермяков. О положительных результатах глава края отчитался и в сфере безработицы — благодаря модернизации службы занятости количество безработных стремительно сокращается. По итогам совещания Комаров дал положительную оценку социально-экономическому развитию Пермского края, отметив высокие темпы промышленного производства, объем получаемых инвестиций и высокую рождаемость.

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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил с рабочим визитом Пермь и встретился с губернатором края Дмитрием Махониным. Чиновники обсудили развитие региона, подготовку к грядущим выборам президента и другие вопросы, сообщается на сайте правительства Пермского края и администрации губернатора. «Дмитрий Махонин подчеркнул, что для обеспечения законности и легитимности проведения выборов выстроено системное взаимодействие с избирательной комиссией Пермского края, главным федеральным инспектором и представителями федеральных структур. Кроме того, отдельное внимание при подготовке к выборам уделяется вопросам обеспечения безопасности», — говорится на сайте. Глава края добавил, что все действия координируются на площадке региональной антитеррористической комиссии. Также губернатор отчитался полпреду о проведении трехсотлетнего юбилея в столице края. К мероприятию в Перми отреставрировали большой зал Пермской филармонии, обновлена старая сцена пермского ТЮЗа и построена новая, возведена краевая инфекционная больница и построены 11 школ и 11 медучреждений. По плану расселения ветхого жилья Махонин отметил, что край находится в тройке лидеров в РФ — за пять лет власти переселили в новое жилье более 42 тысяч пермяков. О положительных результатах глава края отчитался и в сфере безработицы — благодаря модернизации службы занятости количество безработных стремительно сокращается. По итогам совещания Комаров дал положительную оценку социально-экономическому развитию Пермского края, отметив высокие темпы промышленного производства, объем получаемых инвестиций и высокую рождаемость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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