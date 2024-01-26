Володин в День освобождения Ленинграда предупредил о новой войне

27 января 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что страны НАТО движутся по опасному пути Фото: Владимир Андреев © URA.RU В странах Запада активно набирает популярность фашистская идеология, которая в конечном счете может привести к началу новой мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. «Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло», — заявил Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что долг России — это защита памяти предков, которые победили фашизм. Володин отметил, что лидеры стран Запада не только оправдывают действия Киева, но и спонсируют его. Спикер Госдумы РФ заявил, что Украина не против геноцида и террористических действий. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и закончилась 27 января 1944 года. Более 2,5 миллиона жителей оказались отрезаны от другой части страны. В городе разразился страшный голод, а хлеб выдавался по карточкам. Те горожане, которые покидали город по «дороге жизни», попадали под обстрел фашистских солдат. Только в январе 1943-го Красная Армия сумела прорвать блокаду, был образован небольшой коридор на южном берегу Ладожского озера. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.

В странах Запада активно набирает популярность фашистская идеология, которая в конечном счете может привести к началу новой мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. «Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло», — заявил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что долг России — это защита памяти предков, которые победили фашизм. Володин отметил, что лидеры стран Запада не только оправдывают действия Киева, но и спонсируют его. Спикер Госдумы РФ заявил, что Украина не против геноцида и террористических действий. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и закончилась 27 января 1944 года. Более 2,5 миллиона жителей оказались отрезаны от другой части страны. В городе разразился страшный голод, а хлеб выдавался по карточкам. Те горожане, которые покидали город по «дороге жизни», попадали под обстрел фашистских солдат. Только в январе 1943-го Красная Армия сумела прорвать блокаду, был образован небольшой коридор на южном берегу Ладожского озера. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.