В ХМАО зоозащитница обвиняет подрядчика по отлову собак в мошенничестве

Зоозащитница обвиняет подрядчика по отлову собак в недобросовестном выполнении своих обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зоозащитница из Ханты-Мансийска Елена Куликова обвиняет подрядчика, обязавшегося отлавливать безнадзорных собак, в мошенничестве и недобросовестном выполнении своих обязанностей. Об этом активистка рассказала журналисту URA.RU.

«[Подрядчик] нарушает статьи 245 УК РФ [жестокое обращение с животными] и 493 ФЗ [об ответственном обращении с животными]. Я писала заявление в полицию и прокуратуру. В течение двух лет свыше 70 обращений», — рассказала Елена.

По ее словам, подрядчик лишь получает бюджетные средства, но не выполняет своих прямых обязанностей. Он оказывает услуги по отлову собак, имеет свой приют в Нижневартовске, но перевозятся собаки с нарушениями условий транспортировки. Некоторые из животных, по утверждению Елены, передаются новым владельцам, которые существуют только «на бумаге», а куда на самом деле попадают отловленные собаки — неизвестно.

«Почему не транспортируют животных, отловленных в Ханты-Мансийске в [городской] приют? Почему не ведутся строительные работы муниципального приюта в Ханты-Мансийске?», — спрашивает активистка.

Источник в мэрии города рассказал журналисту URA.RU, что индивидуальный предприниматель Матвеев законно выиграл конкурс на услуги по отлову бродячих животных. «Приют и медцентр действительно находятся в Нижневартовске, и Ханты-Мансийск не единственный муниципалитет [который пользуется его услугами], по всему округу так», — поделился инсайдер.

По словам источника, то, что собакам приходится преодолевать такое расстояние — не очень хорошо для животных. Но это не противоречит закону, и к тому же другого выхода для муниципалитетов нет.

Официально в мэрии Ханты-Мансийска URA.RU рассказали, что работу подрядчика проверяла специальная комиссия, которая не нашла нарушений в его работе. Что касается городского приюта, его готовность составляет более 80%, а ввод в эксплуатацию намечен на осень 2024 года. На его территории уже содержится несколько собак.

URA.RU запросило официальный комментарий у прокуратуры и УМВД ХМАО. В ведомствах пообещали дать ответ позднее. Сам Матвеев с журналистом агентства разговаривать отказался.