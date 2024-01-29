Общество ЖКХ и Городская среда В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии разлилось озеро 29 января 2024 в 20:35 Размер текста - 17 + Возле дома на Татищева это второй потоп за зиму (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов В Екатеринбурге на улице Татищева при строительстве дороги рабочие повредили трубу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала». «Татищева, 179, авария на водоводе. Работы по отключению аварийного участка пока продолжаются», — говорится в сообщении. Также известно, что из-за аварии без холодной воды остался один дом. В конце ноября 2023 года URA.RU уже сообщало о потопе во дворе этого же дома на Татищева,179. Жильцам дома пришлось поливать шины теплой водой, чтобы вызволить машины из ледяного плена. Тогда многоэтажка на Татищева осталась без воды на сутки. В Екатеринбурге на улице Татищева при строительстве дороги рабочие повредили трубу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала». «Татищева, 179, авария на водоводе. Работы по отключению аварийного участка пока продолжаются», — говорится в сообщении. Также известно, что из-за аварии без холодной воды остался один дом. В конце ноября 2023 года URA.RU уже сообщало о потопе во дворе этого же дома на Татищева,179. Жильцам дома пришлось поливать шины теплой водой, чтобы вызволить машины из ледяного плена. Тогда многоэтажка на Татищева осталась без воды на сутки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям