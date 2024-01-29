В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии разлилось озеро

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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
Возле дома на Татищева это второй потоп за зиму (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Татищева при строительстве дороги рабочие повредили трубу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала».

«Татищева, 179, авария на водоводе. Работы по отключению аварийного участка пока продолжаются», — говорится в сообщении. Также известно, что из-за аварии без холодной воды остался один дом.

В конце ноября 2023 года URA.RU уже сообщало о потопе во дворе этого же дома на Татищева,179. Жильцам дома пришлось поливать шины теплой водой, чтобы вызволить машины из ледяного плена. Тогда многоэтажка на Татищева осталась без воды на сутки.

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В Екатеринбурге на улице Татищева при строительстве дороги рабочие повредили трубу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала». «Татищева, 179, авария на водоводе. Работы по отключению аварийного участка пока продолжаются», — говорится в сообщении. Также известно, что из-за аварии без холодной воды остался один дом. В конце ноября 2023 года URA.RU уже сообщало о потопе во дворе этого же дома на Татищева,179. Жильцам дома пришлось поливать шины теплой водой, чтобы вызволить машины из ледяного плена. Тогда многоэтажка на Татищева осталась без воды на сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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