В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии разлилось озеро

Возле дома на Татищева это второй потоп за зиму (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Татищева при строительстве дороги рабочие повредили трубу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала».
«Татищева, 179, авария на водоводе. Работы по отключению аварийного участка пока продолжаются», — говорится в сообщении. Также известно, что из-за аварии без холодной воды остался один дом.
В конце ноября 2023 года URA.RU уже сообщало о потопе во дворе этого же дома на Татищева,179. Жильцам дома пришлось поливать шины теплой водой, чтобы вызволить машины из ледяного плена. Тогда многоэтажка на Татищева осталась без воды на сутки.
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