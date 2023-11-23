Холодная вода за ночь застыла, и двор на Татищева, 179 превратился в каток
Жильцы домов в районе Татищева, 179 в Екатеринбурге, где произошел потоп из-за коммунальной аварии, утром не смогли выехать с парковки — колеса машин примерзли к земле. Автовладельцам пришлось поливать шины теплой водой, чтобы вызволить машины из ледяного плена. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Сейчас на месте работает уборочная техника, которая устраняет последствия потопа. Из-за коммунальной аварии без воды на сутки осталась многоэтажка на Татищева, 179. В «Водоканале» URA.RU пояснили, что работы закончат к 20:30 24 ноября. Коммунальная авария произошла на Татищева вечером 23 ноября.
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