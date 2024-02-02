Путин посетил онкоцентр в Туле

02 февраля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ознакомился с персоналом нового онкоцентра в Туле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, который начал работу в декабре 2023 года. Кроме того, глава государства познакомился и побеседовал с персоналом. «Такое современное оборудование! <…> Действительно, нет ощущения, что здесь замкнутое какое-то пространство. Воздуха много, красиво. Это тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также российский лидер расспросил врио главврача диспансера Дмитрия Истомина о кадровой политике учреждения. Президенту сообщили, что в диспансере соблюдены все необходимые условия для людей. Кроме того, число желающих там работать превышает количество вакансий. Также во время осмотра диспансера Путин заявил об увеличении зарплат медицинским работникам. По словам главы государства, сказал, что власти страны будут думать над улучшением системы оплаты труда врачам.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, который начал работу в декабре 2023 года. Кроме того, глава государства познакомился и побеседовал с персоналом. «Такое современное оборудование! <…> Действительно, нет ощущения, что здесь замкнутое какое-то пространство. Воздуха много, красиво. Это тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также российский лидер расспросил врио главврача диспансера Дмитрия Истомина о кадровой политике учреждения. Президенту сообщили, что в диспансере соблюдены все необходимые условия для людей. Кроме того, число желающих там работать превышает количество вакансий. Также во время осмотра диспансера Путин заявил об увеличении зарплат медицинским работникам. По словам главы государства, сказал, что власти страны будут думать над улучшением системы оплаты труда врачам.