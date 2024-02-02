В овертайме время «Металлург» вырвал победу Фото: Илья Московец © URA.RU

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб из Челябинской области магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3, сравняв счет за 0,1 секунды до конца третьего периода. Матч прошел 2 февраля на домашней магнитогорцев «Арена Металлург».

«Представьте себе самую лучшую эмоцию, которую вы когда-либо испытывали, умножьте в тысячу раз и все равно попадете пальцем в небо», — комментирует болельщик победу команды в telegram-канале фан сообщества «Металлурга». Команда проигрывала со счетом 2:3 и смогла сравнять счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, переведя игру в овертайм.

Спастись «Металлургу» от поражения на домашней арене помог 21-летний нападающий Данила Юров. В дополнительное время форвард смог оформить дубль и принес победу своей команде.

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. Омский «Авангард» расположился на второй строчке с 82 очками в 58 встречах.