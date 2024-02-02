«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды до окончания третьего периода. Видео

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«Металлург» – «Югра». Домашняя игра. Магнитогорск, шарф, хк металлург
В овертайме время «Металлург» вырвал победу Фото:

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб из Челябинской области магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3, сравняв счет за 0,1 секунды до конца третьего периода. Матч прошел 2 февраля на домашней магнитогорцев «Арена Металлург».

«Представьте себе самую лучшую эмоцию, которую вы когда-либо испытывали, умножьте в тысячу раз и все равно попадете пальцем в небо», — комментирует болельщик победу команды в telegram-канале фан сообщества «Металлурга». Команда проигрывала со счетом 2:3 и смогла сравнять счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, переведя игру в овертайм.

Спастись «Металлургу» от поражения на домашней арене помог 21-летний нападающий Данила Юров. В дополнительное время форвард смог оформить дубль и принес победу своей команде.

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. Омский «Авангард» расположился на второй строчке с 82 очками в 58 встречах.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб из Челябинской области магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3, сравняв счет за 0,1 секунды до конца третьего периода. Матч прошел 2 февраля на домашней магнитогорцев «Арена Металлург». «Представьте себе самую лучшую эмоцию, которую вы когда-либо испытывали, умножьте в тысячу раз и все равно попадете пальцем в небо», — комментирует болельщик победу команды в telegram-канале фан сообщества «Металлурга». Команда проигрывала со счетом 2:3 и смогла сравнять счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, переведя игру в овертайм. Спастись «Металлургу» от поражения на домашней арене помог 21-летний нападающий Данила Юров. В дополнительное время форвард смог оформить дубль и принес победу своей команде. Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. Омский «Авангард» расположился на второй строчке с 82 очками в 58 встречах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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