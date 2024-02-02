Мужчина затащил тюменку в машину и не давал выбраться, пинками заталкивая обратно
В Тюмени около кафе Старая Гагра по улице Михаила Яценко, 23 мужчина силой затащил девушку в машину и не давал выйти, запинывая ее обратно. На видеорегистратор очевидца был заснят весь инцидент.
«У кафе на Михаила Яценко мужчина грубо затащил женщину в машину и, похоже, побил», — написал автор видео в telegram-канале «Темы Тюмени». На видео видно, как девушка пытается выйти, но мужчина не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.
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