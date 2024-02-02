02 февраля 2024

Мужчина силой затащил тюменку в машину. Видео

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Мужчина затащил тюменку в машину и не давал выбраться, пинками заталкивая обратно Фото:

В Тюмени около кафе Старая Гагра по улице Михаила Яценко, 23 мужчина силой затащил девушку в машину и не давал выйти, запинывая ее обратно. На видеорегистратор очевидца был заснят весь инцидент.

«У кафе на Михаила Яценко мужчина грубо затащил женщину в машину и, похоже, побил», — написал автор видео в telegram-канале «Темы Тюмени». На видео видно, как девушка пытается выйти, но мужчина не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.

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В Тюмени около кафе Старая Гагра по улице Михаила Яценко, 23 мужчина силой затащил девушку в машину и не давал выйти, запинывая ее обратно. На видеорегистратор очевидца был заснят весь инцидент. «У кафе на Михаила Яценко мужчина грубо затащил женщину в машину и, похоже, побил», — написал автор видео в telegram-канале «Темы Тюмени». На видео видно, как девушка пытается выйти, но мужчина не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно. URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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