Мужчина силой затащил тюменку в машину. Видео

03 февраля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Мужчина затащил тюменку в машину и не давал выбраться, пинками заталкивая обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени около кафе Старая Гагра по улице Михаила Яценко, 23 мужчина силой затащил девушку в машину и не давал выйти, запинывая ее обратно. На видеорегистратор очевидца был заснят весь инцидент. «У кафе на Михаила Яценко мужчина грубо затащил женщину в машину и, похоже, побил», — написал автор видео в telegram-канале «Темы Тюмени». На видео видно, как девушка пытается выйти, но мужчина не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно. URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.

В Тюмени около кафе Старая Гагра по улице Михаила Яценко, 23 мужчина силой затащил девушку в машину и не давал выйти, запинывая ее обратно. На видеорегистратор очевидца был заснят весь инцидент. «У кафе на Михаила Яценко мужчина грубо затащил женщину в машину и, похоже, побил», — написал автор видео в telegram-канале «Темы Тюмени». На видео видно, как девушка пытается выйти, но мужчина не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно. URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.