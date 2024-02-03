03 февраля 2024

МВД: во Владикавказе женщина разгромила могилы бойцов СВО. Видео

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Женщина, которая разрушила могилы бойцов СВО, задержана Фото:

В Северной Осетии сотрудниками полиции была задержана женщина, которая оскверняла могилы участников СВО во Владикавказе. Об этом сообщили в УМВД по республике.

«Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года (рождения — прим. URA.RU). <…> Она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное», — написано в telegram-канале ведомства.

Могилы были разрушены на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. Сейчас на женщину возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что некто разбросал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Сообщалось, что этот человек пробрался на территорию в ночь на 2 февраля, передает телеканал 360.

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В Северной Осетии сотрудниками полиции была задержана женщина, которая оскверняла могилы участников СВО во Владикавказе. Об этом сообщили в УМВД по республике. «Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года (рождения — прим. URA.RU). <…> Она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное», — написано в telegram-канале ведомства. Могилы были разрушены на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. Сейчас на женщину возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что некто разбросал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Сообщалось, что этот человек пробрался на территорию в ночь на 2 февраля, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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