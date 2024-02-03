МВД: во Владикавказе женщина разгромила могилы бойцов СВО. Видео

04 февраля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Женщина, которая разрушила могилы бойцов СВО, задержана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Северной Осетии сотрудниками полиции была задержана женщина, которая оскверняла могилы участников СВО во Владикавказе. Об этом сообщили в УМВД по республике. «Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года (рождения — прим. URA.RU). <…> Она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное», — написано в telegram-канале ведомства. Могилы были разрушены на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. Сейчас на женщину возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что некто разбросал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Сообщалось, что этот человек пробрался на территорию в ночь на 2 февраля, передает телеканал 360.

В Северной Осетии сотрудниками полиции была задержана женщина, которая оскверняла могилы участников СВО во Владикавказе. Об этом сообщили в УМВД по республике. «Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года (рождения — прим. URA.RU). <…> Она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное», — написано в telegram-канале ведомства. Могилы были разрушены на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. Сейчас на женщину возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что некто разбросал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Сообщалось, что этот человек пробрался на территорию в ночь на 2 февраля, передает телеканал 360.