Пермский стратегический завод потратит миллионы на перевозку тысяч тонн сырья

В Пермском крае Соликамский магниевый завод ищет подрядчика для перевозки крупной партии сырья. Речь об известняковом камне, который необходимо доставить на предприятие автомобильным транспортом с месторождения в Александровском муниципальном округе. Вес груз — 21 тысяча тонн, начальная и максимальная цена контракта составляет 14,5 млн рублей.
«Оказание услуг по перевозке известнякового камня автомобилями-самосвалами по маршруту Ивакинский Карьер, Александровский муниципальный округ. Место доставки — отделение обжига цеха № 4 ОАО „Соликамский магниевый завод“. Адрес — улица Железнодорожная 50А, Соликамский городской округ. Объем работ — 21 тысяча тонн, начальная и максимальная цена договора — 14,5 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
Ивакинский Карьер — поселок в Пермском крае, вблизи которого находится крупное месторождение известняков. Их состав соответствует требованием титано-магниевого производства. Также данное сырье может быть использовано в качестве щебня для строительных работ.
Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Контрольный пакет акций завода принадлежит РФ в лице госкорпорации «Росатом».
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