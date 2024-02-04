Пермский стратегический завод потратит миллионы на перевозку тысяч тонн сырья

Соликамский магниевый завод ищет подрядчика для перевозки 21 тысячи тонн сырья

05 февраля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Сырье с карьера необходимо доставлять в заводской цех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае Соликамский магниевый завод ищет подрядчика для перевозки крупной партии сырья. Речь об известняковом камне, который необходимо доставить на предприятие автомобильным транспортом с месторождения в Александровском муниципальном округе. Вес груз — 21 тысяча тонн, начальная и максимальная цена контракта составляет 14,5 млн рублей. «Оказание услуг по перевозке известнякового камня автомобилями-самосвалами по маршруту Ивакинский Карьер, Александровский муниципальный округ. Место доставки — отделение обжига цеха № 4 ОАО „Соликамский магниевый завод“. Адрес — улица Железнодорожная 50А, Соликамский городской округ. Объем работ — 21 тысяча тонн, начальная и максимальная цена договора — 14,5 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Ивакинский Карьер — поселок в Пермском крае, вблизи которого находится крупное месторождение известняков. Их состав соответствует требованием титано-магниевого производства. Также данное сырье может быть использовано в качестве щебня для строительных работ. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Контрольный пакет акций завода принадлежит РФ в лице госкорпорации «Росатом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае Соликамский магниевый завод ищет подрядчика для перевозки крупной партии сырья. Речь об известняковом камне, который необходимо доставить на предприятие автомобильным транспортом с месторождения в Александровском муниципальном округе. Вес груз — 21 тысяча тонн, начальная и максимальная цена контракта составляет 14,5 млн рублей. «Оказание услуг по перевозке известнякового камня автомобилями-самосвалами по маршруту Ивакинский Карьер, Александровский муниципальный округ. Место доставки — отделение обжига цеха № 4 ОАО „Соликамский магниевый завод“. Адрес — улица Железнодорожная 50А, Соликамский городской округ. Объем работ — 21 тысяча тонн, начальная и максимальная цена договора — 14,5 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Ивакинский Карьер — поселок в Пермском крае, вблизи которого находится крупное месторождение известняков. Их состав соответствует требованием титано-магниевого производства. Также данное сырье может быть использовано в качестве щебня для строительных работ. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Контрольный пакет акций завода принадлежит РФ в лице госкорпорации «Росатом».