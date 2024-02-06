Видеохостинг США заблокировал канал пермской гостелекомпании. Скрин

YouTube закрыл доступ к каналу «Вести Пермь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Доступ к каналу «Вести Пермь» на платформе YouTube оказался заблокирован. Эта информация появилась на странице пермской гостелекомпании 6 февраля.

«Этот канал недоступен», — указано на вкладке канала «Вести Пермь». В беседе с «Коммерсант-Прикамье» глава пермской ГТРК Игорь Южанинов отметил, что американский хостинг об этих мерах не предупреждал. Всего под блокировку попали более 40 каналов из разных регионов РФ.

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Доступ к каналу «Вести Пермь» на платформе YouTube оказался заблокирован. Эта информация появилась на странице пермской гостелекомпании 6 февраля. «Этот канал недоступен», — указано на вкладке канала «Вести Пермь». В беседе с «Коммерсант-Прикамье» глава пермской ГТРК Игорь Южанинов отметил, что американский хостинг об этих мерах не предупреждал. Всего под блокировку попали более 40 каналов из разных регионов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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