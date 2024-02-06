Видеохостинг США заблокировал канал пермской гостелекомпании. Скрин

YouTube закрыл доступ к каналу «Вести Пермь»

06 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Блокировки на YouTube затронули всю Россию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доступ к каналу «Вести Пермь» на платформе YouTube оказался заблокирован. Эта информация появилась на странице пермской гостелекомпании 6 февраля. «Этот канал недоступен», — указано на вкладке канала «Вести Пермь». В беседе с «Коммерсант-Прикамье» глава пермской ГТРК Игорь Южанинов отметил, что американский хостинг об этих мерах не предупреждал. Всего под блокировку попали более 40 каналов из разных регионов РФ. Фото: страница «Вести Пермь» на YouTube

Доступ к каналу «Вести Пермь» на платформе YouTube оказался заблокирован. Эта информация появилась на странице пермской гостелекомпании 6 февраля. «Этот канал недоступен», — указано на вкладке канала «Вести Пермь». В беседе с «Коммерсант-Прикамье» глава пермской ГТРК Игорь Южанинов отметил, что американский хостинг об этих мерах не предупреждал. Всего под блокировку попали более 40 каналов из разных регионов РФ.