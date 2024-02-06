Доступ к каналу «Вести Пермь» на платформе YouTube оказался заблокирован. Эта информация появилась на странице пермской гостелекомпании 6 февраля.
«Этот канал недоступен», — указано на вкладке канала «Вести Пермь». В беседе с «Коммерсант-Прикамье» глава пермской ГТРК Игорь Южанинов отметил, что американский хостинг об этих мерах не предупреждал. Всего под блокировку попали более 40 каналов из разных регионов РФ.
Доступ к каналу «Вести Пермь» на платформе YouTube оказался заблокирован. Эта информация появилась на странице пермской гостелекомпании 6 февраля. «Этот канал недоступен», — указано на вкладке канала «Вести Пермь». В беседе с «Коммерсант-Прикамье» глава пермской ГТРК Игорь Южанинов отметил, что американский хостинг об этих мерах не предупреждал. Всего под блокировку попали более 40 каналов из разных регионов РФ.