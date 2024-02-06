Глава АН «Этажи» Хусаинов предсказал снижение цен на рынке недвижимости

07 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Бизнесмен предсказал падение стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава АН «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на рынке недвижимости. Такой прогноз он сделал в своем telegram-канале, сравнивая динамику средней стоимости жилья на вторичном рынке. «Результаты января в плане динамики цен по вторичному жилью по средним ценам реальных сделок купли-продажи в России сенсационны. Минус 1,63% в месяц. <…> Дальше тяжело делать прогноз, но очень много факторов, таких как высокий рост объема предложения, увеличение среднего размера торга, резкое увеличение ожидаемого периода продажи — это все аргументы в сторону начала цикла снижения цен на недвижимость в России», — прокомментировал Хусаинов. Ситуация на рынке, по мнению бизнесмена, станет ясна уже весной. Но фаза снижения цены началась уже сейчас. Ранее глава АН «Этажи» Эльдар Хусаинов назвал рынок «губительным для застройщиков». Такую оценку бизнесмен дал после повышения ЦБ ключевой ставки.

Глава АН «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на рынке недвижимости. Такой прогноз он сделал в своем telegram-канале, сравнивая динамику средней стоимости жилья на вторичном рынке. «Результаты января в плане динамики цен по вторичному жилью по средним ценам реальных сделок купли-продажи в России сенсационны. Минус 1,63% в месяц. <…> Дальше тяжело делать прогноз, но очень много факторов, таких как высокий рост объема предложения, увеличение среднего размера торга, резкое увеличение ожидаемого периода продажи — это все аргументы в сторону начала цикла снижения цен на недвижимость в России», — прокомментировал Хусаинов. Ситуация на рынке, по мнению бизнесмена, станет ясна уже весной. Но фаза снижения цены началась уже сейчас. Ранее глава АН «Этажи» Эльдар Хусаинов назвал рынок «губительным для застройщиков». Такую оценку бизнесмен дал после повышения ЦБ ключевой ставки.