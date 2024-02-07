В пермских школах из-за ОРВИ на карантин отправили более 150 классов

Для школьников приостановили учебный процесс
В школах Перми на карантин закрыли 161 класс в 52 школах. Причиной тому стали грипп и ОРВИ.
«Отмечен рост заболеваемости в пермских школах. Сейчас учебный процесс приостановлен в 161 классе в 52 школах. В основном это классы начальной и средней школы», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на городской департамент образования. Карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся.
По данным краевого Роспотребнадзора, в Пермском крае с 29 января по 4 февраля гриппом и ОРВИ заболели 25,6 тысячи человек. Специалисты посчитали, что эпидпорог в регионе превышен на 49%.
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