В пермских школах из-за ОРВИ на карантин отправили более 150 классов

07 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Для школьников приостановили учебный процесс Фото: Анна Майорова © URA.RU В школах Перми на карантин закрыли 161 класс в 52 школах. Причиной тому стали грипп и ОРВИ. «Отмечен рост заболеваемости в пермских школах. Сейчас учебный процесс приостановлен в 161 классе в 52 школах. В основном это классы начальной и средней школы», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на городской департамент образования. Карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся. По данным краевого Роспотребнадзора, в Пермском крае с 29 января по 4 февраля гриппом и ОРВИ заболели 25,6 тысячи человек. Специалисты посчитали, что эпидпорог в регионе превышен на 49%.

В школах Перми на карантин закрыли 161 класс в 52 школах. Причиной тому стали грипп и ОРВИ. «Отмечен рост заболеваемости в пермских школах. Сейчас учебный процесс приостановлен в 161 классе в 52 школах. В основном это классы начальной и средней школы», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на городской департамент образования. Карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся. По данным краевого Роспотребнадзора, в Пермском крае с 29 января по 4 февраля гриппом и ОРВИ заболели 25,6 тысячи человек. Специалисты посчитали, что эпидпорог в регионе превышен на 49%.