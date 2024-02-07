В пермских школах из-за ОРВИ на карантин отправили более 150 классов

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Для школьников приостановили учебный процесс Фото:

В школах Перми на карантин закрыли 161 класс в 52 школах. Причиной тому стали грипп и ОРВИ.

«Отмечен рост заболеваемости в пермских школах. Сейчас учебный процесс приостановлен в 161 классе в 52 школах. В основном это классы начальной и средней школы», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на городской департамент образования. Карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся.

По данным краевого Роспотребнадзора, в Пермском крае с 29 января по 4 февраля гриппом и ОРВИ заболели 25,6 тысячи человек. Специалисты посчитали, что эпидпорог в регионе превышен на 49%.

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В школах Перми на карантин закрыли 161 класс в 52 школах. Причиной тому стали грипп и ОРВИ. «Отмечен рост заболеваемости в пермских школах. Сейчас учебный процесс приостановлен в 161 классе в 52 школах. В основном это классы начальной и средней школы», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на городской департамент образования. Карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся. По данным краевого Роспотребнадзора, в Пермском крае с 29 января по 4 февраля гриппом и ОРВИ заболели 25,6 тысячи человек. Специалисты посчитали, что эпидпорог в регионе превышен на 49%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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