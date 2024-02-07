CAS дал оценку показаниям Валиевой

Показания российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) были восприняты коллегией арбитров заслуживающими доверия, однако недостаточными, чтобы оправдать спортсменку по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS, которое опубликовано на сайте организации.
«Валиева предоставила свидетельские показания и предстала перед коллегией. Судьи сочли ее честным и заслуживающим доверия человеком, а ее заявления о невиновности — правдоподобными», — сообщается в мотивировочной части решения CAS.
Однако арбитры сочли, что эти заявления явно недостаточны, чтобы заявить об отсутствии намерений принимать допинг. Отмечается, что 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.
Запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Валиевой через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал свои таблетки, говорится в документе CAS. Суд принял решение дисквалифицировать спортсменку как взрослую, так как она не смогла доказать, что нарушила правила случайно.
Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года. Спустя год, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, пишет RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.