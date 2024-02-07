CAS дал оценку показаниям Валиевой

CAS счел показания Валиевой о невиновности честными

08 февраля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Спортсменка была повторно опрошена арбитрами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Показания российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) были восприняты коллегией арбитров заслуживающими доверия, однако недостаточными, чтобы оправдать спортсменку по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS, которое опубликовано на сайте организации. «Валиева предоставила свидетельские показания и предстала перед коллегией. Судьи сочли ее честным и заслуживающим доверия человеком, а ее заявления о невиновности — правдоподобными», — сообщается в мотивировочной части решения CAS. Однако арбитры сочли, что эти заявления явно недостаточны, чтобы заявить об отсутствии намерений принимать допинг. Отмечается, что 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Валиевой через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал свои таблетки, говорится в документе CAS. Суд принял решение дисквалифицировать спортсменку как взрослую, так как она не смогла доказать, что нарушила правила случайно. Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года. Спустя год, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Показания российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) были восприняты коллегией арбитров заслуживающими доверия, однако недостаточными, чтобы оправдать спортсменку по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS, которое опубликовано на сайте организации. «Валиева предоставила свидетельские показания и предстала перед коллегией. Судьи сочли ее честным и заслуживающим доверия человеком, а ее заявления о невиновности — правдоподобными», — сообщается в мотивировочной части решения CAS. Однако арбитры сочли, что эти заявления явно недостаточны, чтобы заявить об отсутствии намерений принимать допинг. Отмечается, что 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Валиевой через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал свои таблетки, говорится в документе CAS. Суд принял решение дисквалифицировать спортсменку как взрослую, так как она не смогла доказать, что нарушила правила случайно. Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года. Спустя год, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, пишет RT.